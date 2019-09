Star Wars Jedi Fallen Order: il trailer per il Force Friday

Videogames

In uscita a novembre, il prossimo action adventure di Guerre Stellari mostra azione e narrazione in un nuovo trailer.

Quella del Force Friday è un delle ricorrenze più care ai fan di Star Wars. E che ieri, 26 settembre, si è svolta nel migliore dei modi, così come merita una saga leggendaria, senza dimenticare quache gradita sorpresa.

In attesa di potersi radunare nei cinema di tutto il mondo per l'attesissimo The Rise of Skywalker, i cultori dell'epopea creata originariamente da George Lucas possono infatti godersi un nuovo trailer di Star Wars Jedi Fallen Order, nuova incarnazione videoludica del franchise.

Il filmato celebrativo mette sul piatto - e a schermo - le avventure del giovane Padawan Cal Kestis, protagonista del videogame. Per altro interpretato dall'attore e modello statunitense Cameron Monaghan, che introduce non a caso la clip:

La missione di Cal non sarà facile, e lo vedrà costantemente braccato dalle forze imperiali. Cronologicamente ambientato subito dopo gli eventi narrati nell'Episodio III: La Guerra dei Sith della seconda trilogia cinematografica di Star Wars, l'action adventure di Respawn Entertainment - gli stessi autori di Apex Legends e Titanfall - ci porterà a confrontarci con i micidiali Inquisitori sguinzagliati dall'Impero per dare definitivamente seguito all'Ordine 66.

Cliccando sul tasto Play poco più in alto, verrete allora proiettati in questo affascinante universo, e farete la conoscenza dell'androide di Kestis, BD-1, così come degli stessi Inquisitori e dei vari pianeti che faranno da sfondo all'azione. Viene accennata anche la presenza di uno dei villain iconici di Guerre Stellari. Se non volete anticipazioni, non guardate il video.

Vi ricordiamo che Star Wars Jedi Fallen Order sarà disponibile dal prossimo 15 novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Come vi sembra?