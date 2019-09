The King's Man - Le Origini sarà nei cinema statunitensi dal 14 febbraio 2020, presumibilmente in Italia dovrebbe arrivare nello stesso mese.

Se vi state chiedendo che fine abbiano fatto i personaggi di Eggsy (Taron Egerton) e di Harry (Colin Firth), protagonisti dei primi due film ( Kingsman - Secret Service e Kingsman: Il cerchio d'oro ), non preoccupatevi! La loro storia continuerà in un nuovo film che lo stesso Matthew Vaughn starebbe già sviluppando .

Alla regia di questo nuovo film torna Matthew Vaughn . Nel cast figurano i nomi di Fiennes, Matthew Goode ( Downton Abbey ), Aaron Taylor-Johnson (Godzilla, Avengers: Age of Ultron), Djimon Hounsou (I Guardiani della Galassia, Captain Marvel), Gemma Arterton (Hansel & Gretel - Cacciatori di streghe), Stanley Tucci (la saga di Hunger Games), Daniel Bruhl (Captain America: Civil War), Rhys Ifans (The Amazing Spider-Man), Liam Neeson (Un uomo tranquillo), Charles Dance (Godzilla II - King of the Monsters), Tom Hollander (Bohemian Rhapsody) e Harris Dickinson ( Maleficent: Signora del male ).

Il trailer, che potete vedere in lingua italiana in apertura di questo articolo, è ambientato durante la Prima Guerra Mondiale (1914-1918) e suggerisce, attraverso le parole del personaggio interpretato da Ralph Fiennes, T.E. Lawrence, che i King's Man rappresentano la prima agenzia di intelligence indipendente , nata appunto durante la Grande Guerra, con l'obiettivo di preservare la pace e proteggere la vita.

20th Century Fox ha pubblicato un nuovo trailer di The King's Man - Le Origini , terzo film della saga ispirata alla miniserie a fumetti The Secret Service - scritta da Mark Millar (Kick-Ass) e disegnata da Dave Gibbons (Watchmen) - iniziata al cinema nel 2014.

