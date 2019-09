AnimazioneFumetti

di Silvio Mazzitelli - 30/09/2019 14:48 | aggiornato 30/09/2019 14:51

Arriva un nuovo trailer per la terza stagione di The Seven Deadly Sins, che ci mostra le nuove animazioni di Studio DEEN e alcune anticipazioni di quella che dovrebbe essere l'ultima parte dell'anime.

0 condivisioni

Tra pochi giorni comincerà la terza stagione di The Seven Deadly Sins, famoso anime tratto dall'opera di Nakaba Suzuki. I fan di questa serie erano preoccupati per via del cambio di studio d'animazione, infatti la nuova stagione sarà realizzata da Studio DEEN, mentre le precedenti due erano state create da A-1 Pictures.

Secondo alcune voci la produzione di The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods non stava filando liscia, ma fortunatamente il nuovo trailer cancella ogni dubbio mostrando delle animazioni di alta qualità. La data d'inizio sarà 9 ottobre sulle TV giapponesi, e come è stato per le due serie precedenti, una volta conclusa arriverà anche su Netflix.

HD Kodansha/Studio DEEN

La nuova stagione sarà diretta da Susumu Nishizawa, che aveva già lavorato sugli storyboards della seconda. Molti altri nomi torneranno a lavorare sulla serie nonostante il cambio di studio d'animazione, come ad esempio i compositori Hiroyuki Sawano, Kohta Yamamoto e Takafumi Wada. Anche il cast dei doppiatori giapponesi non subirà nessun cambiamento. Nel trailer possiamo ascoltare quella che sarà la sigla d'apertura dell'anime, intitolata "ROB THE FRONTIER" e cantata dagli UVERworld, famosa band rock giapponese che già in passato aveva composto sigle per altri famosi anime come Naruto e Bleach.

Wrath of the Gods, seguirà la parte finale del manga originale riprendendo dallo scontro con i Dieci Comandamenti dopo la tregua dovuta alla conclusione della seconda stagione. Ancora non sappiamo se la nuova serie avrà i canonici 24 episodi, come le prime due, oppure se proseguirà anche oltre. Guardando il materiale rimanente da trasporre in animazione, sembra difficile che si possa riportare i capitoli mancanti in sole 24 puntate.

Attualmente Nakaba Suzuki non ha ancora concluso il manga, nonostante la scorsa primavera avesse illuso i lettori con un capitolo denominato epilogo che poi non si è rivelato tale. La storia comunque è chiaramente alle fasi finali, e molto probabilmente non manca molto alla chiusura.

The Seven Deadly Sins è un manga nato sulla rivista Weekly Shonen Magazine di Kodansha nel 2012. La storia è ambientata in un mondo fantasy medievale, e vede un gruppo di ex cavalieri chiamati i Sette Peccati Capitali, ognuno dotato di poteri incredibili, aiutare la giovane principessa Elizabeth a riconquistare il suo regno. Questo è stato soggiogato dai Cavalieri Sacri, gli stessi che dieci anni prima avevano accusato i sette di aver tentato un colpo di stato. Nella seconda stagione viene invece introdotta la razza dei demoni, i veri nemici dietro il piano dei Cavalieri Sacri, con la rinascita dei Dieci Comandamenti, ossia i generali dell'esercito demoniaco ognuno dotato di una potenza immensa.

Siete in attesa di vedere la terza stagione di The Seven Deadly Sins e di vederne la conclusione?

Fonte: Comicbook