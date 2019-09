TV News The Walking Dead

30/09/2019

Sarà la nuova generazione, quella cresciuta (e, in parte, nata) nel mondo post-apocalisse zombie, la protagonista del nuovo spin-off di The Walking Dead. Ecco come s'interseca nella linea temporale della serie.

Il secondo spin-off di The Walking Dead, che non ha ancora un titolo ufficiale e viene comunemente definito, finora, The Walking Dead 3, ha novità importanti.

Uno dei protagonisti, Nico Tortorella, ha raccontato che la serie è ambientata dieci anni dopo lo scoppio dell'epidemia zombie.

Il suo nome è Felix ed è il protettore della generazione più giovane. La serie si concentra sulla nuova generazione di sopravvissuti, la generazione più giovane, 10 anni dopo l'apocalisse, e io sono una sorta di padre al comando.

Così, sappiamo che la linea temporale di The Walking Dead è vicina a quella della serie originaria: dalla timeline stilata con cura da un fan, che ha realizzato un'immagine riassuntiva, e dalle informazioni ricavate dagli episodi, sappiamo già che sono trascorsi circa 10 anni dallo scoppio dell'epidemia al tempo della stagione 10, in arrivo il 7 ottobre su FOX.

Il lancio del nuovo spin-off al Comic-Con era stato accompagnato da una descrizione della serie che recitava così:

Alcuni diventeranno eroi. Altri diventeranno cattivi. Alla fine, tutti loro saranno cambiati per sempre. Cresciuti e consolidati nelle loro identità, sia buone che cattive.

Il nuovo mondo di The Walking Dead sarà raccontato direttamente da chi vi è cresciuto. Da chi, al contrario degli adulti, ha imparato ad adattarsi presto alla vita senza elettricità, comodità, comunicazioni, ma soprattutto senza sicurezze.

E da pochi giorni sappiamo anche che ci sarà un legame fra questa nuova serie e i film su Rick Grimes.

La produzione di The Walking Dead 3 è iniziata e la serie arriverà in TV nella primavera del 2020.

Il cast vede i giovani Alexa Mansour (The Resident, Le regole del delitto perfetto), Nicolas Cantu e Hal Cumpston (Bilched) in tre dei ruoli principali, accanto a Tortorella nei panni di Felix.

La Mansour sarà una ragazza che vive alla giornata ed è incline a rompere le regole. Cantu veste i panni di un ragazzo ancora piccolo per la sua età, ma caratterialmente molto maturo.

Cumpston, infine, è un giovane molto timido e solitario, che suo malgrado fa paura alle persone e lo detesta.

In attesa di saperne di più, ci prepariamo all'imminente arrivo della stagione 10 di The Walking Dead, l'ultima di Michonne, che vedremo con il primo episodio in contemporanea con gli USA alle 3.30 di lunedì 7 ottobre. Non perdetevela!