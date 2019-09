Si rinnova dunque, l'appuntamento con la scienza per il fumetto che lo scorso aprile ha spento le sue prime 70 candeline. Dimostrando ancora una volta l'attenzione che Panini Comics riserva a temi importanti quali l'istruzione e la cultura in tutte le sue forme.

Tra le pagine e le vignette del prossimo numero leggeremo le vicende dell’Ente Spaziale Paperopolese, intento a costruire sulla Luna una base per dare vita a nuove ed emozionanti esplorazioni del nostro unico satellite. Roby Vic chiede l’aiuto delle imprese paperopolesi per ottenere le strumentazioni necessarie per portare a termine questo ambizioso progetto, accendendo così gli animi di Zio Paperone e di Rockerduck, pronti a tutto pur di conquistare il predominio anche sulla Luna.

Nei fumetti non c'è spazio solo per supereroi e poteri sovrumani.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok