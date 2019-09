Dopo l’ennesimo abbandono la posizione di Holland continua a rimanere immutata, grazie alla designazione di un nuovo regista che dovrebbe prendere in mano le redini del film e portare finalmente sul grande schermo l’adattamento cinematografico della saga videoludica creata dal team di Naughty Dog. Questa volta si tratta di Travis Knight , noto per film come Bumblebee e Kubo e la spada magica. La notizia della designazione di Knight è stata diffusa da Variety , che però ha sottolineato di non aver ottenuto commenti ufficiali da Sony.

La saga cinematografica di Uncharted è a una svolta e sta per aprirsi un nuovo capitolo. Ad agosto 2019 il regista Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane) ha annunciato il suo abbandono, andando così ad allungare una lunga lista di colleghi in uscita dal progetto. Prima di Trachtenberg hanno lasciato la sedia della regia Shawn Levy , Seth Gordon, Neil Burger e David O. Russell.

