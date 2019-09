Celebrity

di Giulia Greco - 30/09/2019 14:32 | aggiornato 30/09/2019 14:36

La stella di Johnny Depp sulla Walk of Fame di Hollywood è stata vandalizzata e imbrattata con un pennarello nero indelebile.

Dopo aver raggiunto la fama mondiale e aver catturato il cuore di legioni di fan, negli anni più recenti Johnny Depp è stato travolto da una vera e propria tempesta. Molti fan gli hanno voltato le spalle in seguito alle accuse di violenza da parte dell'ex compagna Amber Heard, dalle quali l'attore ha dovuto difendersi in tribunale. Nella faida matrimoniale sono stati coinvolti anche James Franco ed Elon Musk, testimoni-chiave nella "guerra dei Depp".

La questione è stata chiacchieratissima tra i fan: da un lato c'è chi sta dalla parte di Depp e ritiene false le accuse di Amber, dall'altro ci sono quelli che hanno iniziato a etichettare l'attore di Animali Fantastici come aggressivo e manesco.

Qualcuno, appartenente alla seconda fazione, ha espresso il disprezzo verso Depp imbrattando la stella a lui dedicata sulla Walk of Fame di Hollywood.

Con un pennarello indelebile nero, la stella, ricevuta nel 1999, è stata deturpata il 26 settembre.

Johnny Depp's star on Hollywood Walk Of Fame defaced with profanity https://t.co/KU2QnZloZc — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 27, 2019

Ma cosa è stato scritto sulla stella? Tre parole: falso, str***o, barstardo.

Johnny Depp non è la prima star a subire un trattamento simile. Prima di lui, anche il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ricevuto insulti tramite la sua stella sulla Walk of Fame. Lo stesso è accaduto anche a Mariah Carey nel 2017.

Il fatto è avvenuto a pochi giorni dall'ultimo sviluppo nella battaglia legale con la Heard.

Di recente, Depp ha affermato che la Heard sta tentando di ricattarlo e screditarlo. Amber Heard avrebbe pianificato di usare una sua foto compromettente in cui l'attore fa uso di droghe illegali. La notizia è stata riportata da The Blast. Secondo le news, gli avvocati della Heard si sarebbero avvicinati a Depp prima dell'incontro in tribunale e gli avrebbero mostrato la foto. Pare che gli avvocati di Depp non abbiano cercato di impedire alla parte avveraria di usare la foto, che è infine stata presentata in tribunale come prova contro Depp.

Nonostante le difficoltà nella vita privata e sul lavoro, come l'allontanamento dal franchise di Pirati dei Caraibi, Depp è impegnato con la promozione del film Waiting for the Barbarians, presentato in anteprima alla 76esima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Depp potrebbe anche tornare a interpretare il mago oscuro Gellert Grindelwald nel terzo capitolo di Animali Fantastici.