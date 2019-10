CelebrityCinema

di Giulia Greco - 01/10/2019 14:30 | aggiornato 01/10/2019 14:34

Angelina Jolie si è presentata insieme ai figli alla prima mondiale di Maleficent - Signora del male, secondo live-action dedicato all'antagonista de La Bella Addormentata.

Dopo l'esperimento di Alice in Wonderland nel 2010, qualche anno dopo, nel 2014, Disney ha prodotto Maleficent. Parzialmente basato sulla fiaba de La Bella Addormentata, il film riscrive la storia di una delle antieroine per eccellenza, che qui non è una semplice antagonista nella storia di qualcun altro, ma un personaggio a tutto tondo interpretato da una magnetica Angelina Jolie.

Il successo della pellicola ha fatto sì che qualche anno più tardi ne venisse prodotto un sequel. Si tratta di Maleficent - Signora del male, che verrà distribuito in Italia a partire dal 17 ottobre 2019.

Pur non essendo ancora approdato al cinema, il secondo capitolo della serie con Angelina Jolie ha iniziato il suo tour promozione, così il cast è volato a Los Angeles per la prima mondiale del film.

Angelina Jolie non si è presentata da sola sul red carpet. Insieme a lei, come già accaduto per la premiere di Dumbo, c'erano i suoi figli. Mancava all'appello solo Maddox, il più grande, che ha da poco cominciato a frequentare il college alla Yonsei University, in Corea del Sud. Pax, Zahara, Vivienne, Shiloh e Knox erano lì, accanto alla madre e hanno posato insieme a lei per una serie di splendide foto.

La premiere europea della pellicola sarà invece in Italia, e precisamente a Roma. L'appuntamento è fissato per il 7 ottobre e vedrà la partecipazione di Angelina Jolie e Michelle Pfeiffer, interpreti rispettivamente di Malefica e della regina Ingrith.

Nel secondo capitolo della saga le due si scontreranno quando si troveranno sui fronti opposti di una nuova guerra. La situazione metterà a rischio anche il rapporto tra Malefica e la giovane Aurora, che nei due live-action ha il volto di Elle Fanning.