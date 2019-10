Bandai Namco annuncia ufficialmente My Hero One's Justice 2

VideogamesAnimazione

di Silvio Mazzitelli - 01/10/2019 15:15

Il seguito del videogioco dedicato al famoso manga e anime My Hero Academia arriverà nel 2020

Bandai Namco ha annunciato l'arrivo di un nuovo gioco tratto dal manga e anime di successo di My Hero Academia, attualmente uno dei fumetti più venduti tratti dalla rivista Shonen Jump di Shueisha.

Il titolo sarà My Hero One's Justice 2, sequel del picchiaduro uscito l'anno scorso. Per il momento è stato rilasciato un teaser trailer che ci mostra i personaggi di Deku, nome da supereroe di Izuku Midoriya, e Overhaul il nuovo villain che si parerà davanti ai nostri eroi. Il gioco è attualmente previsto per un generico 2020 su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Oltre al trailer sono state rilasciate anche le prime immagini che mostrano Deku e Overhaul in combattimento. Del gioco sappiamo che sarà possibile creare team di tre lottatori per affrontare altri gruppi di personaggi tratto da un grande roster che include eroi e cattivi, sarà anche possibile giocare online contro altri giocatori.

Il primo My Hero One's Justice era un picchiaduro in 3D, dove i personaggi potevano combattere in un'arena dove era possibile anche muoversi verticalmente. Il gioco era piuttosto semplice come struttura e permetteva ai giocatori di usare le mosse speciali dei personaggi visti nella serie animata.

Dalle prime informazioni in nostro possesso possiamo vedere come My Hero One's Justice 2 si rifarà soprattutto agli eventi della quarta stagione dell'anime, in arrivo proprio ad ottobre sulle tv giapponesi. Infatti la parte della saga in cui Deku e gli altri Hero della scuola per supereroi Yuhei affrontano Overhaul e i suoi scagnozzi, sarà proprio la saga principale di questa nuova stagione dell'anime.

My Hero Academia è nato nel 2014 come manga disegnato da Kohei Horikoshi, che ha visto un grande successo internazionale grazie anche alla sua serie animata.

La storia è ambientata in un mondo dove l'80% della popolazione, per via di una mutazione, ha acquisito dei poteri speciali chiamati Quirk. Protagonista della storia è Izuku Midoriya, un giovane ragazzo il cui sogno è quello di diventare un Hero professionista, ossia un supereroe al servizio della gente, ma con la sfortuna di essere nato senza nessun Quirk. Grazie all'incontro con l'Hero N.1 All Might Midoriya ottiene un potere chiamato One for All che gli permette di iscriversi all'istituto Yuhei, una scuola speciale nata per formare i supereroi del futuro. Qui Midoriya incontrerà nuovi compagni, ognuno con il proprio sogno, e affronterà diversi villain pronti a seminare il caos nel mondo.

