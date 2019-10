Cinema

Mancano pochi mesi al ritorno di Harley Quinn al cinema. Warner Bros. ha rilasciato i coloratissimi poster del film, con l’antieroina in primo piano, e il full trailer della pellicola.

La fumettosa Harley Quinn sta per tornare nelle sale con l’atteso spin-off di Suicide Squad, sulla storia della (ormai ex!) fidanzata del Joker.

Birds of Prey racconterà la storia della girl squad della protagonista, un mix fenomenale e a lungo desiderato da Margot Robbie.

Il titolo, Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Miss Harley Quinn), allude a una black comedy sul tema dell’empowerment femminile, anche perché Harley si allontanerà bruscamente dal supercriminale psicopatico che l’aveva fatta innamorare in Suicide Squad. Margot Robbie figura anche come produttrice e ha contribuito attivamente al confezionamento di un film strong, senza censure, vietato ai minori.

Il full trailer

È stato rilasciato il trailer del film - e stavolta non ve lo raccontiamo soltanto in GIF. Il video completo, anticipato da un brevissimo teaser apparso sui social (e che riportiamo qui sotto) è visionabile nella sua interezza in copertina a questo articolo.

I poster

In vista del rilascio del trailer di Birds of Prey, Warner Bros. ha lanciato anche diversi poster del film.

Tutti hanno lo sfondo colorato e prevedono in primo piano Harley Quinn. Scorgiamo anche i suoi tatuaggi, con un segnale inequivocabile: la trasformazione di “Puddin”, che era il nomignolo con cui Harley chiamava Joker (in italiano significa “budino”), in Pudding Cup, ovvero Coppetta di budino.

Nei poster Harley Quinn mostra anche le sue armi: la mazza da baseball e il martello.

HD Warner Bros. Harley su sfondo giallo

HD Warner Bros. Harley Quinn su una macchina

HD Warner Bros. Harley Quinn su sfondo celeste e con un cuore trafitto

Diretto da Cathy Yan, con una sceneggiatura di Christina Hodson, Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) schiera come protagoniste Margot Robbie nel ruolo di Harley Quinn, Jurnee Smollett-Bell, Mary Elizabeth Winstead, Rosie Perez, Ewan McGregor, Steven Williams, Derek Wilson, Dana Lee, Francois Chau, Charlene Amoia, Chris Messina e Matthew Willig.

L'uscita del film è prevista per il 7 febbraio 2020.

Non vediamo l'ora di scoprirlo al cinema.