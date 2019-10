Cinema

Hercule Poirot è chiamato a risolvere un nuovo mistero: un Assassinio sul Nilo.

Kenneth Branagh è pronto a interpretare nuovamente uno degli iconici personaggi di Agatha Christie, Hercule Poirot.

Death on the Nile, che rivedrà l'attore inglese anche dietro la macchina da presa come già avvenuto nel 2017 per Assassinio sull'Orient Express, è ufficialmente in produzione. Le riprese di questo "sequel-non sequel" si terranno tra i Longcross Studios di Londra e in una location non meglio specificata in Egitto, dove è ambientato il romanzo originale di Agatha Christie.

La trama del libro è ben nota ai lettori della Regina del Crimine: durante una crociera sul battello Karnak, Poirot incontra una coppia in viaggio di nozze: Simon Doyle e Linnet Ridgeway. È proprio la neo-sposa la vittima del delitto attorno a cui ruota il romanzo, e che metterà alla prova le piccole cellule grigie del detective belga.

Il copione dell'adattamento è, ancora una volta, nelle mani di Michael Green. Come successo con Assassinio sull'Orient Express, anche in questo caso possiamo aspettarci qualche cambiamento alla storia originale.

"I crimini passionali sono pericolosi e sensuali", ha commentato Kenneth Branagh, aggiungendo:

Agatha Christie ha scritto una storia affascinante, piena di caos emozionale e criminalità violenta. Michael Green ha di nuovo scritto un copione che ne segue l'impronta. [...] Ci sono dei nuovi risvolti inaspettati piuttosto importanti, un deserto sullo sfondo che ispira un senso di meraviglia e l'opportunità di celebrare l'intrattenimento sul grande schermo con una pellicola 65mm!

Come nell'episodio precedente, la storia di Agatha Christie sarà messa in scena da un cast a dir poco straordinario.

20th Century Fox ha rilasciato una prima immagine di produzione, con i nomi dei protagonisti principali:

Kenneth Branagh (Hercule Poirot)

Gal Gadot (Linnet Ridgeway Doyle)

Letitia Wright (Rosalie Otterbourne)

Armie Hammer (Simon Doyle)

Annette Bening (Euphemia)

Ali Fazal

Sophie Okonedo

Tom Bateman (che riprende il ruolo di Bouc)

Emma Mackey

Dawn French

Rose Leslie

Jennifer Saunders

Russell Brand

Il film sarà prodotto da Ridley Scott, Mark Gordon, Simon Kinberg, Kenneth Branagh e Judy Hofflund, così come avvenuto per Assassinio sull'Oriente Express. Nel ruolo di produttori esecutivi ritroveremo invece Matthew Jenkins e James Prichard.

Death on the Nile (tradotto a volte come "Poirot sul Nilo" e altre come "Assassinio sul Nilo"), arriverà nelle sale statunitensi il 9 ottobre 2020.

