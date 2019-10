Cinema

01/10/2019

Nella colonna sonora del sequel d'animazione Disney ci saranno diversi brani inediti tra cui la nuova canzone cantata da Elsa e intitolata Into the Unknown. Ecco un breve estratto.

Walt Disney Animation ha diffuso online uno special look - in apertura dell'articolo - di Frozen 2 - Il segreto di Arendelle che contiene una breve anteprima di circa un minuto della nuova canzone di Elsa intitolata "Into the Unknown" e cantata nella versione originale sempre da Idina Menzel, interprete già della celebre Let it Go.

Il brano racconta del viaggio che porterà Elsa a spingersi oltre i confini di Arendelle, nella misteriosa foresta incantata da cui nessuno è mai riuscito ad uscire. Già da questo piccolo estratto, sembra che la canzone abbia tutte le carte in regola per diventare un grande successo.

Ogni giorno è un po' più difficile, poiché sento crescere il mio potere. Non sai che c'è una parte di me che desidera andare verso l'ignoto?

La casa di Topolino poi ha pubblicato anche la tracklist ufficiale della colonna sonora dell'attesissimo sequel d'animazione che sarà disponibile in vendita nel mese di novembre. A comporre le nuove canzoni sono stati ancora una volta Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez, vincitori del premio Oscar per la Miglior canzone originale di Frozen - Il regno di ghiaccio.

È stato svelato poi che i Panic! At the Disco canteranno una loro versione di Into di Unknown e tra gli altri interpreti famosi troveremo anche Kacey Musgraves e Weezer. Ecco la tracklist:

All Is Found - Evan Rachel Wood Some Things Never Change - Kristen Bell, Idina Menzel, Josh Gad e Jonathan Groff Into the Unknown - Idina Menzel (feat. AURORA) When I Am Older - Josh Gad Reindeer(s) Are Better Than People (Cont.) - Jonathan Groff Lost in the Woods - Jonathan Groff Show Yourself - Idina Menzel e Evan Rachel Wood The Next Right Thing - Kristen Bell Into the Unknown - Panic! At the Disco (end credits) All Is Found - Kacey Musgraves (end credits) Lost in the Woods - Weezer (end credits)

Nel cast vocale originale di Frozen 2 ritroveremo Idina Menzel (Elsa), Kristen Bell (Anna), Jonathan Groff (Kristoff) e Josh Gad (Olaf), mentre tra le new entry ci saranno Evan Rachel Wood, nel ruolo della Regina Iduna, e Sterling K. Brown, in quello del tenente Matthias.

Tra i doppiatori italiani invece torneranno Serena Autieri, Serena Rossi, Enrico Brignano e Paolo De Santis a prestare le proprie voci ai protagonisti del nuovo film d'animazione targato Disney.

Diretto da Jennifer Lee e Chris Buck, la trama vedrà Elsa ed Anna impegnate a cercare di scoprire il segreto che si nasconde nel passato di Arendelle e capire da dove provengono i poteri di Elsa. Ad accompagnare le due sorelle nel loro nuovo e avventuroso viaggio saranno ancora una volta Kristoff, la sua fidata renna Sven e il simpatico pupazzo di neve Olaf.

Frozen 2 - Il segreto di Arendelle arriverà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 27 novembre 2019.