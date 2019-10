Attenzione! Possibili spoiler!

Negli scatti visionabili poco sotto e pubblicati via Twitter dall'utente @eternals2020 (via MCU Exchange) vediamo infatti l'attrice indossare degli abiti civili per le strade di Londra, più precisamente nei dintorni di Piccadilly Circus, in una scena ambientata con molta probabilità ai giorni nostri.

Gemma Chan on set of #eternals filming as Sersi pic.twitter.com/lb1mTBguZR — Secrets of the ETERNALS (@eternals2020) September 30, 2019

Si tratta in ogni caso di un dettaglio molto importante, che lascia intendere come Gli Eterni coprirà un arco temporale realmente enorme, tenendo in considerazione anche le foto pubblicate lo scorso 30 settembre che mostravano la costruzione - sul set di Fuerteventura - della cosiddetta Porta di Ishtar, nota anche come l’entrata di Babilonia, la capitale dell’antico Impero babilonese.

La struttura originale fu infatti costruita attorno al 575 a.C. sotto il re Nabucodonosor II, cosa questa - considerando le foto di Gemma Chan in abiti moderni - che lascia presupporre che il salto temporale all'interno del film sarà di svariate migliaia di anni.