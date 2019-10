CinemaLibri

01/10/2019

Dopo il cinema, la letteratura: il regista americano non finisce di stupire e fa luce sulla trama del suo romanzo, ambientato negli anni '50.

Quentin Tarantino, in un modo o nell’altro, fa sempre notizia. Reduce dal successo di C’era una volta a… Hollywood, il regista americano è tornato a parlare del futuro della sua carriera, svelando che il suo prossimo progetto sarà la scrittura di un romanzo.

Intervistato dalla Directors Guild of America insieme a Martin Scorsese, Tarantino ha voluto quindi far luce sulla sua fatica letteraria:

Adesso sto scrivendo un libro. Ho in mente questo personaggio che ha combattuto nella Seconda Guerra Mondiale e, durante la sua esperienza, ha assistito a un vero e proprio bagno di sangue. E adesso è tornato a casa, siamo durante gli anni ’50, e non riesce più a godersi i film. Li trova infantili, dopo tutto quello che ha dovuto passare. Per lui, i film di Hollywood sono solo film. E così, improvvisamente, inizia a sentire di queste pellicole straniere di Kurosawa e Fellini… e si ritrova risucchiato in queste opere. Alcune le apprezza, altre no, e altre ancora non riesce a comprenderle, ma capisce che c’è di più.

Tarantino ha parlato anche del processo creativo legato al suo romanzo. Una fase fondamentale è costituita dal reinterpretare la realtà secondo gli occhi del suo personaggio:

Adesso ho la fantastica opportunità di riguardare e, in alcuni casi, guardare per la prima volta film di cui sento parlare da sempre, ma dalla prospettiva del mio personaggio. Mi sto divertendo a guardarli ma sto anche pensando: ‘Cosa ne pensa il mio personaggio? In che modo li sta guardando?’ Mi piace avere sempre a disposizione una buona scusa per immergermi nel mondo del cinema…

Il romanzo di Tarantino va quindi ad aggiungersi alla già ricca collezione di progetti che il regista americano ha annunciato di voler approfondire dopo l’uscita di C’era una volta a… Hollywood, come un possibile Star Trek o un ipotetico Kill Bill 3.

È anche vero che già in passato Tarantino aveva accarezzato l’idea di scrivere un libro. In un intervista rilasciata lo scorso luglio, infatti, il regista dichiarava di vedersi come uno scrittore di libri sul cinema, aprendo così una possibile, nuova fase della sua carriera. Il nuovo libro, secondo quanto riportato da Lrmonline, seguirebbe l'esperienza del 2013 di Django/Zorro, fumetto firmato da Matt Wagner e dallo stesso Tarantino.

Come di consueto, riuscire a comprendere quale direzione prenderà la carriera di Quentin Tarantino è un esercizio piuttosto complesso. Avreste voglia di leggere il romanzo del regista americano?