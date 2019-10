Il tributo de I Simpson per il loro produttore scomparso

TV NewsAnimazione I Simpson

01/10/2019

Addio a Mike Mendel.

La tragica scomparsa di Mike Mendel ha recentemente sconvolto il mondo della televisione e dell'animazione. Il produttore aveva lavorato ad amate serie come I Simpson, Rick and Morty e The Critic.

Secondo quanto riportato dalla moglie al sito americano The Hollywood Reporter, Mendel è morto per cause naturali domenica notte 22 settembre a casa propria. Il quattro volte vincitore del premio Emmy è deceduto all'età di 54 anni dopo una carriera che ha permesso al pubblico di ridere tanto.

L'omaggio de I Simpson

La lunga sit-com di FOX, recentemente protagonista anche agli Emmy, ha reso omaggio a Mendel durante la trasmissione di uno dei suoi episodi. Uno schermo nero con una versione "simpsonizzata" del produttore è apparso sullo schermo. Il tutto, con un semplice messaggio: "In Loving Memory of Mike Mendel".

Il fotogramma è stato pubblicato dall'utente WWE_SonicMan su twitter:

R.I.P. Mike Mendel

Egli è stato produttore sia de I Simpson che di Rick and Morty. Ci mancherà per sempre.

R.I.P. to Mike Mendel

#TheSimpsons #RickAndMorty pic.twitter.com/MNRJmNY6u7 — Michael Powell (@WWE_SonicMan) September 30, 2019

Mendel ha lavorato come produttore associato per le prime cinque stagioni de I Simpson. Mendel ha poi continuato a produrre episodi fino alla stagione 10, fino al 16esimo intitolato "Make Room for Lisa". Mendel è stata anche produttore associato di Jerry Maguire, la commedia melodrammatica con Tom Cruise e Renée Zellweger, diretta da Cameron Crowe nel 1996.

L'omaggio di Adult Swim

Anche Adult Swim, casa di produzione della serie TV Rick and Morty, ha ricordato Mike Mendel tramite il proprio account Twitter:

Noi di Adult Swim siamo tutti devastati per la morte anzitempo del produttore di Rick and Morty Mike Mendel. Ha guidato e supportato una generazione di artisti, scrittori e creatori e la sua assenza sarà avvertita dall'intera comunità. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia, amici e colleghi.

R.I.P. Mike Mendel