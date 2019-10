Ferzan Özpetek e la sua Napoli Velata: non so girare le scene di sesso

L’arrivo improvviso nelle loro vite di due bambini, lasciati loro in custodia per qualche giorno da Annamaria (Jasmine Trinca), la migliore amica di Alessandro, potrebbe dare una svolta inaspettata alla loro stanca routine.

Grazie ai suoi profili social, Ferzan Özpetek ha lanciato in anteprima il teaser trailer de La Dea Fortuna : dopo il suo ultimo film, Napoli velata , il regista turco torna sul grande schermo e questa volta lo fa segnando il suo ritorno al cinema più iconico, ovvero quello in grado di indagare le relazioni e i sentimenti umani in cui l’amore è sempre il fattore più importante.

