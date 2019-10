Animazione

di Simona Vitale - 01/10/2019 10:11 | aggiornato 01/10/2019 10:14

Christina Aguilera canta l'amore di Gomez e Morticia nel suo nuovo brano Haunted Heart, che fa appunto da colonna sonora al nuovo film d'animazione La Famiglia Addams. Nell'articolo il video del brano.

La famiglia più strana, dark e simpatica d'America sta per tornare sul grande schermo. Parliamo de La famiglia Addams, nuova pellicola d'animazione che segnerà il ritorno di Gomez, Morticia e tutto il resto della loro famiglia alle prese con una nuova ed esilarante avventura.

In attesa di poterci gustare la pellicola, slegata dai due film di grande successo degli anni '90, la bravissima e bellissima cantante Christina Aguilera ha diffuso online il video della sua ultima canzone, Haunted Heart, che fa proprio da colonna sonora al nuovo film d'animazione in arrivo.

Di seguito il video del brano, nel quale vediamo alternanza tra alcuni momenti trascorsi in sala registrazione da Christina Aguilera e diverse scene tratte dal nuovo film La Famiglia Addams.

La canzone sembra essere l'inno perfetto per la relazione unica quanto meravigliosa che lega Morticia e Gomez Addams ed è una melodia jazz perfetta per la voce potente della cantante.

Potete ascoltare la nuova canzone della Aguilera su Apple Music, Spotify, etc., ricordando che, però, oltre ad Haunted Heart, la colonna sonora de La Famiglia Addams include anche nuovi brani di Snoop Dogg, Migos e altri artisti. Probabilmente l'intera colonna sonora della pellicola d'animazione sarà rilasciata in concomitanza con l'uscita del film negli USA.

Sia in lingua orinale che in quella italiana, La Famiglia Addams vanta un cast vocale del tutto eccezionale. Nel doppiaggio originale, infatti, riconosciamo i due attori Oscar Isaac e Charlize Theron rispettivamente voci dei due innamoratissimi Gomez e Morticia, mentre Chloë Grace Moretz dà la sua voce a Mercoledì e Finn Wolfhard a Pugsley. Il resto del cast vocale del film in lingua originale comprende: Catherine O’Hara, Nick Kroll, Martin Short, Bette Midler, Allison Janney, Elsie Fisher e Aimee Garcia.

Anche in Italia i doppiatori sono di tutto rispetto. Virginia Raffaele e Pino Insegno hanno prestato la loro voce a Morticia e Gomez, mentre Eleonora Gaggero e Luciano Spinelli hanno doppiato Mercoledì e Pugsley. La voce di Zio Fester è stata invece affidata al bellissimo Raoul Bova. New entry nel mondo del doppiaggio è Loredana Bertè che, per la prima volta, userà la sua bella voce non per cantare ma per doppiare Nonna Addams!

Nel nuovo film La Famiglia Addams, Gomez, Morticia e il resto della famiglia (recentemente sono stati messi in prevendita i nuovi Funko-Pop! dedicati al film) devono affrontare Margaux Needler, una alquanto subdola conduttrice di reality televisivi assolutamente "consumata dal desiderio dell’assoluta perfezione color pastello della vita suburbana". Il tutto mentre gli Addams si stanno preparando per un'importante riunione di famiglia con alcuni parenti.

La Famiglia Addams arriverà nei cinema italiani il 31 ottobre 2019.

