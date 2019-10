Lassù no, l'antologia fantascientifica a fumetti di Filippo Scòzzari

Fumetti

di Lorenzo Bianchi - 01/10/2019 14:42 | aggiornato 01/10/2019 14:45

Coconino porta in libreria Lassù no, antologia fantascientifica che raccoglie il meglio delle storie brevi di Filippo Scòzzari, tra i grandi mastri del fumetto italiano.

0 condivisioni

Dopo la riproposizione di gran parte della produzione di Andrea Pazienza e la ristampa integrale delle avventure di alcuni dei più importanti personaggi di Massimo Mattioli (come Squeak the Mouse), Coconino Press continua a dare grande risalto ai lavori dei “cannibali” del fumetto italiano con un volume tutto dedicato all'arte di Filippo Scòzzari.

Per chi non lo conoscesse, questo maestro indiscusso della Nona Arte è stato uno dei fautori di quella rivoluzione che, a partire dalla seconda metà degli anni '70, mutò radicalmente il concetto stesso di fumetto nel nostro Paese.

È infatti a lui e a figure come Tamburini, Liberatore, Sparagna e i già citati Pazienza e Mattioli che si devono Cannibale e Frigidaire, riviste che hanno proposto ai lettori storie in cui confluivano satira, politica, musica e filosofia.

Coconino Press

Già disponibile in libreria e fumetteria, Lassù no è una corposa antologia contenente numerosi racconti di fantascienza e non, realizzati dal geniale e corrosivo autore nell'arco della sua lunga carriera.

Brevi storie a fumetti, apparse precedentemente sulle pagine di Alter, Linus, Cannibale, Frigidaire, Blue e in molti casi mai ripubblicate prima d’ora, proposte da Coconino Press in quella che può essere considerata la loro edizione definitiva, in formato deluxe e con tavole scansionate direttamente dagli originali.

Un volume perfetto per addentrarsi nel folle, colorato e visionario mondo di Scòzzari, contenente capolavori come Macchine a molla, Picnic alla fortezza, Fango, Ossigeno e il recupero di perle introvabili come Punteggio mille e Lorna.

Un'occasione per riscoprire e far conoscere alle nuove generazioni il segno e il pensiero di un artista nutrito dalla fantascienza e dal fumetto underground americano, un fumettista che tutto ha rielaborato e raccontato, in odio alla mediocrità, con ironia grottesca e anarchica, a suon di rasoiate e risate.

HD Coconino Press Una tavola di Che cosa voglio disegnare, storia contenuta in Lassù no di Filippo Scòzzari

Lassù no di Filippo Scòzzari (224 pagine a colori, cartonato con sovraccoperta) è disponibile in libreria, fumetteria e sullo shop online di Coconino Press al prezzo di 25 euro.