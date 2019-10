Magnum P.I. torna su FOX con la seconda stagione

TV News Magnum P.I.

di Giuseppe Benincasa - 01/10/2019 11:10 | aggiornato 01/10/2019 11:17

Pronti a ingranare la marcia della Ferrari di Magnum P.I.? La seconda stagione sta arrivando su FOX!

Ancora più folle, ancora più spettacolare e ancora più divertente! È la nuova stagione di Magnum P.I. in arrivo in prima TV assoluta su FOX dal 15 ottobre al 17 dicembre, ogni martedì alle 21.00.

La serie poliziesca creata da Eric Guggenheim e Peter M. Lenkov, rinnovata pochi mesi fa, tornerà con la seconda stagione che sarà composta da altri 22 entusiasmanti episodi. Il protagonista sarà sempre Jay Hernandez, che vestirà ancora i panni di Thomas Magnum, un ufficiale dei Navy SEAL (le forze speciali degli Stati Uniti d'America) reduce dal conflitto in Afghanistan. Questo, una volta tornato nel suo paese d'origine, alle Hawaii, ha deciso di mettere al servizio dei suoi concittadini le sue doti di investigatore, affrontando numerosi intricati casi.

Accanto a Magnum, ci saranno tutti i compagni di viaggio già visti nella prima stagione come Juliet Higgins, interpretata da Perdita Weeks, Orville "Rick" Wright, interpretato da Zachary Knighton, Theodore "TC" Calvin, interpretato da Stephen Hill, Kumu, interpretata da Amy Hill e il Detective Gordon Katsumoto, interpretato da Tim Kang.

La prima stagione ha anche vissuto momenti intensi e divertenti creando dei crossover con la serie TV Hawaii Five-0 e non è da escludere che la situazione verrà ripetuta nella seconda stagione dello show. Inoltre, di tanto in tanto si è vista la partecipazione di qualche membro del cast originale della serie degli anni '80, come per esempio Roger E. Mosley, l'originale T.C..

Tutti gli episodi della serie, andati in onda fino a oggi, sono disponibili su Sky On Demand e su Sky Go, quest'ultima è l'app per PC e dispositivi mobili disponibile anche per Sky Q.