Intervistata da Variety, l'attrice Michelle Pfeiffer si è detta più che disposta a tornare in un eventuale terzo capitolo delle avventure di Ant-Man, non ancora annunciato ufficialmente da Marvel Studios.

L'attrice Michelle Pfeiffer ha debuttato nel Marvel Cinematic Universe con Ant-Man and the Wasp (diretto da Peyton Reed) nei panni del personaggio di Janet Van Dyne, moglie di Hank Pym (Michael Douglas), nota anche per essere la Wasp originale dei fumetti Marvel Comics.

Alla fine del secondo capitolo delle avventure di Scott Lang (Ant-Man, interpretato da Paul Rudd), Pym riusciva a riportare sua moglie alla realtà direttamente dal Regno Quantico, in cui era confinata da oltre trent'anni.

Ora, intervistata da Variety in occasione del red carpet ufficiale di Maleficent: Signora del Male (via ComicBook), la Pfeiffer ha dichiarato di essere più che disponibile a un eventuale ritorno nei panni di Janet in un eventuale terzo episodio dedicato al personaggio creato nel 1962 da Stan Lee e Jack Kirby.

Se si deciderà di farlo è possibile. Assolutamente!

Per quanto riguarda la Fase 4 del MCU, Marvel Studios non sembra avere piani per un ritorno di Ant-Man in un terzo standalone a lui dedicato. Non è da escludere tuttavia che la Casa delle Idee non decida di chiudere un giorno la trilogia dedicata all'eroe 'in miniatura', visto per l'ultima volta in Avengers: Endgame.

Ricordiamo in ogni caso che il primo Ant-Man, uscito nel 2015, è la dodicesima pellicola del Marvel Cinematic Universe nonché l'ultimo della cosiddetta Fase 2. Il secondo capitolo è invece uscito nelle sale cinematografiche nel 2018, ed è a tutti gli effetti il ventesimo film del MCU.

Vorreste vedere il ritorno di Scott Lang sul grande schermo in un nuovo film interamente dedicato al personaggio di Ant-Man?