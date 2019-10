Videogames

Il servizio in streaming PlayStation Now abbassa i prezzi e aggiunge una selezione di importanti titoli al suo catalogo.

Sony ha comunicato nella giornata odierna degli importanti cambi per il prezzo di PlayStation Now in Italia, aggiungendo inoltre diversi importanti titoli al catalogo della sua piattaforma di streaming.

A partire da oggi PlayStation Now abbasserà i prezzi degli abbonamenti mensili e annuali, che saranno in linea con altri servizi di intrattenimento in streaming. I clienti che hanno attualmente sottoscritto un abbonamento, vedranno la variazione di prezzo nel loro prossimo ciclo di fatturazione. Attualmente i nuovi prezzi sono:

Abbonamento mensile : €9,99 (anziché €14,99)

: €9,99 (anziché €14,99) Abbonamento trimestrale : €24,99

: €24,99 Abbonamento annuale: €59,99(anziché €99,99)

Inoltre, da questo mese saranno aggiunti al catalogo alcuni tra i più grandi successi di PlayStation che saranno disponibili su Now per un limitato periodo di tempo. Questi giochi potranno essere riprodotti in streaming su PS4 o su PC, oppure scaricati su PS4. Ogni mese verranno inseriti nuovi titoli. Questo mese verranno lanciati:

God of War - Realizzato da Santa Monica Studio, God of War è stato proclamato "Gioco dell'anno" del 2018 in tutto il mondo.

- Realizzato da Santa Monica Studio, God of War è stato proclamato "Gioco dell'anno" del 2018 in tutto il mondo. GrandTheft Auto V - Realizzato da Rockstar Games, GrandTheft Auto V è il titolo più venduto di questa generazione.

- Realizzato da Rockstar Games, GrandTheft Auto V è il titolo più venduto di questa generazione. inFAMOUS Second Son - Realizzato da Sucker Punch Productions, è uno dei titoli per PlayStation 4 più venduti di sempre.

Realizzato da Sucker Punch Productions, è uno dei titoli per PlayStation 4 più venduti di sempre. Uncharted 4: Fine di un Ladro - Il titolo del 2016 di Naughty Dog vincitore di molteplici premi, tra cui quello di "Gioco dell'anno" ai BAFTA del 2017.

Questi titoli saranno giocabili tramite il servizio PS Now dal 1° ottobre 2019 fino al 2 gennaio 2020. Ogni mese verranno aggiunti nuovi titoli disponibili per un periodo limitato di tempo, che si aggiungeranno all'offerta dei classici già presenti e che vengono implementati regolarmente.

PlayStation Now è il servizio di abbonamento di Sony che permette agli utenti di giocare in streaming, tramite la tecnologia Cloud, a titoli di tutte le epoche PlayStation sia su console PS4 che su PC, con la possibilità di giocare in streaming tutto il catalogo disponibile. Inoltre, gli utenti PlayStation 4 potranno anche scaricare sulla propria console i titoli PS4 e PS2. Il servizio è arrivato ufficialmente in Italia lo scorso marzo, dove abbiamo anche avuto occasione di testarlo in anteprima.

Che ne pensate di PlayStation Now? Eravate già abbonati o dopo questo calo di prezzo e i nuovi titoli inserite pensate di abbonarvi?