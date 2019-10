AnimazioneTV News

di Giuseppe Benincasa - 01/10/2019 09:18 | aggiornato 01/10/2019 09:22

In due si catturano più Pokémon!

La serie televisiva d'animazione dei Pokémon, dal titolo Pocket Monsters Sun & Moon, si è conclusa regalando al suo protagonista, Ash Ketchum, la vittoria del Campionato di Lega Pokémon, dopo ben 20 anni di tentativi. Questo ha segnato una sorta di conclusione di un lungo percorso del personaggio principale e permette, adesso, di inserire nello show un nuovo co-protagonista, ovvero Gou.

In questo tweet dell'utente giapponese anipoke_PR, potete vedere una prima immagine di Gou. Nel video che apre questo articolo si può invece assistere alla presentazione ufficiale del personaggio.

Secondo il sito ufficiale Pokémon, Gou ha 10 anni e ha appena iniziato il suo viaggio, con l'obiettivo principale di catturare il mitico Pokémon Mew. Questo particolare Pokémon gli è rimasto impresso in mente fin da quando l'ha incontrato da piccolo.

Come tutti i protagonisti umani della serie, anche Gou avrà accanto Pokémon prediletto. Si tratterà del coniglietto infuocato Scorbunny.

La trama della nuova serie

Gou (o Go) sarà il nuovo protagonista della serie in preparazione dal titolo Pocket Monster ma, ovviamente, Ash non verrà messo da parte. I due viaggeranno attraverso la regione conosciuta di Galar e in quelle di Johto e Kanto, per collezionare Pokémon e sfidare nuovi allenatori. Non è ancora chiaro se Ash fungerà da mentore per Gou e come i due si incontreranno, o se avranno qualche tipo di parentela.

Qui sotto, il poster promozionale di Pocket Monster, con protagonisti Ash e Pikachu (protagonista del live-action Pokémon: Detective Pikachu) e Gou e Scorbunny.

TV Tokyo Il poster della serie Pocket Monster

La nuova serie uscirà in Giappone il prossimo 17 novembre 2019.

Lo staff confermato per la nuova serie include Daiki Tomiyasu come direttore generale dello studio d'animazione giapponese Oriental Light and Magic (OLM), Maki Odaira come direttore della serie, Kunihiko Yuyama come supervisore creativo, Shoji Yonemura che supervisiona la costruzione della serie, Shuhei Yasuda come character designer e Masafumi Mima come direttore del suono. Daiki Yamashita dovrebbe doppiare il personaggio di Gou.

Via Kotaku.