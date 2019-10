AnimazioneTV News

01/10/2019

Due dei personaggi di Star Wars Resistance, ovvero Orka e Flix, sono ufficialmente la prima coppia omosessuale vista in una serie o film della saga.

Star Wars Resistance è una delle diverse serie animate dedicate all'universo creato da George Lucas più di quarant'anni fa. Creata da Dave Filoni, uno dei nomi più importanti per il lato seriale del franchise, si incentra sulle avventure di Kazuda Xiono. Lo show si colloca temporalmente nel periodo coperto dalla trilogia sequel iniziata nel 2015 con Star Wars: Il risveglio della Forza. Il protagonista principale è Kazuda Xiono, un giovane e talentuoso pilota che Poe Dameron arruola nella Resistenza per difendere la Nuova Repubblica formatasi dopo la caduta dell'Impero dalla minaccia crescente del Primo Ordine.

Tra i personaggi principali dello show troviamo anche Orka e Flix, due personaggi doppiati rispettivamente dai comici Bobby Moynihan e Jim Rash. Il primo appartiene alla specie Chadra-Fan, mentre il secondo è un Gozzo e insieme gestiscono un negozio da cui i vari membri della Resistenza si riforniscono di materiali e risorse per le proprie missioni. I due però non sono partner solamente nella vita professionale, ma anche in quella personale. È stato infatti rivelato che Orka e Flix sono ufficialmente una coppia, la prima apertamente omosessuale vista nei film e serie TV dell'universo di Star Wars.

A confermare la notizia sono stati Athena Portillo, Brandon Auman e Justin Ridge, che svolgono il ruolo di produttori esecutivi dello show. La rivelazione è avvenuta in una puntata del podcast Coffee with Kenobi, dedicata proprio a Star Wars Resistance e pubblicata lo scorso 30 settembre. Ridge ha sottolineato come siano orgogliosi della presenza dei due personaggi nella serie.

L'introduzione di una coppia apertamente omosessuale nel franchise di Star Wars è sicuramente un passo avanti per l'inclusività, non solamente per quanto riguarda il franchise o i progetti di The Walt Disney Company, ma per tutto il mondo dell'intrattenimento.

Vi ricordiamo che Star Wars Resistance debutterà ufficialmente negli Stati uniti il prossimo 6 ottobre, mentre ancora non sono disponibili informazioni in merito alla trasmissione italiana.

Via Deadline