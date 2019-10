Cinema

Naomi Watts è la protagonista di The Wolf Hour, il nuovo thriller psicologico di Alistair Banks Griffin ambientato a New York durante l'afosa estate del 1977.

È online il primo trailer di The Wolf Hour, il nuovo thriller psicologico scritto e diretto da Alistair Banks Griffin. Il precedente film del regista, Two Gates of Sleep, risale a dieci anni fa

The Wolf Hour è ambientato durante l'afosa estate degli omicidi del Figlio di Sam, all'anagrafe David Richard Berkowitz, serial killer attivo tra il 1976 e il 1977 a New York che ha confessato gli omicidi di sei persone.

La protagonista del film - presentato in anteprima mondiale al Sundance Film Festival a gennaio 2019 - è June Leigh (interpretata da Naomi Watts), un'attivista e icona culturale attiva negli anni '60 ormai finita nel dimenticatoio e costretta a vivere in miseria e povertà.

Nel luglio 1977, un blackout colpisce New York provocando violenza, furti e incendi. June, per allontanarsi il più possibile dal caos, si ritira nell'appartamento di sua nonna nel South Bronx. Ma il campanello inizia a suonare incessantemente, il caldo si fa sempre più insopportabile e paranoia e paura iniziano a prendere il sopravvento. June si troverà costretta ad affrontare i suoi demoni in uno dei momenti più oscuri della storia di New York: quello degli omicidi del Figlio di Sam.

Nel cast del film - oltre la già citata Naomi Watts - troviamo Jennifer Ehle, Emory Cohen e Brennan Brown.

Il trailer, grazie ad una messa in scena sporca e alla presenza di suoni martellanti, trasuda atmosfere fortemente Hitchcockiane.

Al momento, purtroppo, non abbiamo alcuna notizia sulla data d'uscita.

