02/10/2019

Angelina Jolie è stata molto contenta di poter interpretare Malefica per la seconda volta. L'attrice e il suo personaggio sono più simili di quanto si potrebbe immaginare.

In Maleficent - Signora del male, Angelina Jolie è tornata a interpretare la strega che ne La bella addormentata nel bosco fa cadere la principessa Aurora in un sonno profondissimo.

L'attrice premio Oscar è stata felicissima di vestire nuovamente i panni di Malefica, e le ragioni vanno al di là del bellissimo costume di scena.

Malefica mi ricorda (e spero che sia così anche per altri) che tutti noi dobbiamo fare i conti con una parte sfrenata. Dobbiamo sempre essere noi stessi. Niente di più, niente di meno. Non meno onesti, non meno fieri. Dobbiamo capire chi siamo, essere liberi di esserlo e stare bene con noi stessi.

Intervistata da Variety e Vanity Fair durante la premiere mondiale di Maleficent 2, che si è svolta a Los Angeles, la Jolie è riuscita a trovare delle similitudini tra il personaggio che interpreta sullo schermo e sé stessa. Malefica, così come Angelina, è una madre e si chiede se stia compiendo le scelte giuste nel crescere la giovane Aurora.

"Considerando che Malefica è la signora del male, credo stia facendo un ottimo lavoro", ha detto Angelina Jolie sul red carpet. Poi ha aggiunto:

Fa del suo meglio. E credo che sbagli solo quando non crede in sé stessa, nel fatto che sia una buona madre. Non riesce a considerarsi tale.

Anche Angelina ha attraversato periodi di incertezza quando è diventata madre.

Mi domandavo se fossi brava abbastanza. Penso lo facciano molte mamme e non c'è nulla di sbagliato in questo.

Maleficent - Signora del male è ambientato diversi anni dopo il primo film. Aurora è ufficialmente fidanzata con il principe Filippo e Malefica ha difficoltà ad accettare che presto dovrà separarsi da lei.

L'amore vero, quello più puro, tira fuori le tue migliori qualità. Essere madre ha fatto sì che io mi trasformassi completamente, un po' come accade a Malefica. Sentivo il dovere di essere una persona migliore per i miei figli. Anche Malefica cerca di fare del suo meglio.

Le similitudini non finiscono qui. Come Malefica è un personaggio incompreso, così lo è spesso stata anche la Jolie. Nonostante Malefica compia atti eroici nel primo live-action di cui è protagonista, nel sequel non è ancora vista di buon occhio dagli altri personaggi del film, che continuano a vedere in lei un nemico.

Ci sono stati momenti nella mia vita in cui mi sono sentita incompresa, proprio come Malefica, una persona non gradita. Succedeva agli inizi della mia carriera, mi sentivo insignificante e fuori luogo.

L'immagine che il pubblico si era fatto di lei non corrispondeva a realtà, e per la Jolie è stato difficile scrollarsi di dosso l'etichetta di una che mostrasse comportamenti autodistruttivi.

Dall'uscita del primo film dedicato a Malefica, la Jolie si è allontanata dal mondo del cinema. La difficile separazione da Brad Pitt è stata un ostacolo duro da superare e non le ha permesso di dedicarsi alla recitazione. Tuttavia, tornare a impersonare Malefica è stato ciò di cui la Jolie aveva bisogno.

Gli ultimi anni non sono stati tra i più facili. Ne ho passate tante nella mia vita e sono stata felice di poter essere Malefica di nuovo. Mi fa sentire forte. Bisogna attraversare alti e bassi per raggiungere grandi obiettivi e diventare più forti di prima.

Il film arriverà nelle sale italiane il 17 ottobre, mentre sarà distribuito nei cinema statunitensi il giorno successivo. Nella pellicola, accanto ad Angelina Jolie e Elle Fanning nei panni di Malefica e Aurora, ci sono Michelle Pfeiffer e le co-star Chiwetel Ejiofor, Ed Skrein, Harris Dickinson, Sam Riley e Jenn Murra.