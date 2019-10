TV News

Hulu ha rilasciato il trailer ufficiale di Castle Rock 2, seconda stagione della serie TV ispirata alla fittizia cittadina del Maine in cui sono ambientati diversi lavori di Stephen King. Ecco il filmato.

Hulu, noto servizio internet di distribuzione di film e serie TV statunitense, ha rilasciato il trailer ufficiale della seconda stagione di Castle Rock, la serie TV nata dalle geniali menti di Stephen King e J. J. Abrams.

Potete gustarvi il filmato in apertura dell'articolo, notando diversi volti e location dell'universo di Stephen King. Del resto, come gli appassionati di King e non solo sapranno, Castle Rock è una serie TV antologica ambientata nella fittizia cittadina del Maine in cui sono stati proprio collocati diversi lavori del Re come Cujo, Cose Preziose, Doctor Sleep (in arrivo nei cinema italiani) e Il Corpo, il racconto dal quale è stato poi tratto il film di successo Stand by me - Ricordo di un'estate.

La serie TV ha rivelato la sua natura antologica alla fine della prima stagione e, in quanto tale, ha estratto diversi elementi, dettagli, location e personaggi dal complestto universo letterario di Stephen King per creare una storia diversa per ogni sua stagione. La prima stagione è stata fortemente ispirata a Rita Hayworth e la redenzione di Shawshank, mentre sembra che la seconda stagione, a guardare il trailer, sarà maggiormente ispirata al romanzo Misery, con Lizzy Caplan che ricoprirà il ruolo della folle infermiera Annie Wilkes.

Lizzie Caplan nei panni di Annie Wilkies in Castle Rock 2

Un ruolo sicuramente impegnativo, data la straordinaria interpretazione fornita da Kathy Bates nel film del 1990 ispirato al libro, Misery non deve morire, che le è valso il premio Oscar come miglior attrice protagonista.

La stagione 2 di Castle Rock, inoltre, sembra anche destinata ad approfondire la storia della città del titolo, per via di alcuni flashback che potrebbero rivelare come sia diventata così spaventosa e strana. La nuova stagione, oltre a Lizzy Caplan, sarà interpretat anche da Tim Robbins, Garrett Hedlund, Elsie Fisher, Ysra Warsama, Barkhad Abdi e Matthew Alan.

L'episodio pilota di Castle Rock 2 arriverà in anteprima al Comic-Con di New York (in programma nella metropoli statunitense dal 3 al 6 ottobre 2019) e debutterà su Hulu il 23 ottobre.

