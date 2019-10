Da Google e Levi's la giacca di jeans smart, per chiamare e scattarsi selfie

Tecnologia

di Pasquale Oliva - 02/10/2019 12:07 | aggiornato 02/10/2019 12:11

Chi ha detto che lo smartphone non si può controllare comodamente dal polsino di una giacca? Il duo Google-Levi's presenta la Trucker Jacket con supporto al dongle con tecnologia Jacquard. Rispondere a una chiamata, scattarsi selfie? Nessun problema.

Le strade della tecnologia e della moda tendono a incrociarsi sempre più spesso (qui le borse di Louis Vuitton munite di display flessibili), e lo sanno bene Google e Levi's. Dalla collaborazione tra due aziende così distanti ma allo stesso tempo così vicine è nata la seconda versione della giacca di jeans smart, dopo quella del 2017.

La nuova Levi's Trucker Jacket (via Mashable) all'apparenza sembra una classica giacca di jeans, ma in realtà accoglie un sistema basato sulla tecnologia Jacquard di Google. A trasformare il capo d'abbigliamento in una smart-jacket è il dongle Bluetooth posizionabile nel polsino della manica sinistra e che si mostra solo parzialmente, avendo dimensioni più contenute rispetto al modello della precedente generazione. Il piccolo dispositivo vibra per informare l'utente di notifiche in arrivo ed è rimovibile. Quindi sì, la Trucker Jacket può essere lavata come un qualsiasi altro capo.

Google / Levi's Il dongle c'è ma non si vede (più o meno)

Oltre al dongle, nel polsino sinistro trova spazio anche un touchpad che con semplici gesture consente l'utilizzo di alcune applicazioni. Queste possono essere abbinate al dispositivo grazie alla companion app Jacquard, disponibile sia per dispositivi iOS che Android. Google ha per l'occasione aggiornato la sua tecnologia, permettendo ora agli utenti che acquisteranno la giacca hi-tech di rispondere alle chiamate, riprodurre o mettere in pausa un brano musicale, attivare Google Assistant e - soprattutto - scattarsi un selfie dallo smartphone abbinato.

Nonostante la tecnologia Jacquard abbia catturato l'attenzione di un considerevole numero di persone nel corso degli ultimi due anni, sono forti i dubbi sulla reale utilità di un capo d'abbigliamento di questo tipo. Cercando di tirare acqua al proprio mulino, Ivan Poupyrev - a capo del team Jacquard di Google - a tal proposito ha dichiarato che la Levi's Trucker Jacket potrebbe essere una sorta di soluzione alla dipendenza da smartphone.

HD Google / Levi's

La giacca smart firmata Google e Levi's è disponibile in diversi lavaggi al prezzo di 198 dollari (circa 182 euro) per il modello Classic e 248 dollari (circa 228 euro) per lo Sherpa. Cosa ne pensate della nuova Trucker Jacket? Sarà la vostra prossima giacca di jeans?