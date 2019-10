Cinema

di Rina Zamarra - 02/10/2019 12:01 | aggiornato 02/10/2019 12:07

The Last Voyage of the Demeter sembra arrivato a un punto di svolta dopo 17 anni: André Øvredal è stato contattato per dirigere il film con il Conte Dracula.

0 condivisioni

Il regista André Øvredal è in trattative per dirigere The Last Voyage of the Demeter, film tratto dall’omonimo testo scritto da Bram Stoker nel 1897.

The Last Voyage of the Demeter (L’ultimo viaggio della Demetrio) racconta la traversata in nave del Conte Dracula dalla Romania a Londra. Il testo è scritto in forma di diario e ha come voce narrante quella del capitano della nave.

Si tratta ovviamente di un racconto dell’orrore, con l’equipaggio trucidato da una creatura misteriosa e la nave vittima di un naufragio sulle coste di Whitby, nella contea del North Yorkshire, a metà strada tra la Scozia e Londra.

Getty Images André Øvredal al SDCC 2019

L’adattamento cinematografico del libro ha alle spalle una storia molto travagliata, che ha avuto inizio nel 2002 quando sono circolate le prime voci riguardo il progetto. Nel corso del tempo registi come Robert Schwentke e Marcus Nispel sono stati vicini alla sedia della regia, ma tutto si è risolto sempre con un nulla di fatto.

Nel 2012 sembrava che il progetto fosse a buon punto. David Slade avrebbe dovuto occuparsi di dirigere un cast che includeva nomi come Ben Kingsley, Viggo Mortensen e Noomi Rapace. Ma come in una sorta di maledizione, il progetto non è andato in porto.

Oggi sembra che sia la volta buona. La produzione è affidata a Bradley Fischer, Mike Medavoy e Arnold Messer, noti per film come Il cigno nero di Darren Aronofsky e Shutter Island di Martin Scorsese.

Esiste anche un copione, scritto nel 2002 dallo sceneggiatore Bragi Schut. Al momento, però, non è dato sapere se lo script verrà rimaneggiato. Se la trattativa dovesse andare a buon fine, André Øvredal potrebbe anche trovarsi a dirigere una storia diversa rispetto a quella scritta 17 anni fa.

Le aspettative riguardo Øvredal sono comunque piuttosto alte, vista l’ottima prova con il suo ultimo film Scary Stories to Tell in the Dark, che uscirà nei cinema italiani il 24 ottobre 2019.

Che ne pensate: André Øvredal accetterà l’ingaggio e il film The Last Voyage of the Demeter vedrà finalmente la luce?