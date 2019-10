Cinema

02/10/2019 14:21 | aggiornato 02/10/2019 14:25

Un ulteriore riconoscimento per un'attrice che ha già fatto la storia.

Viola Davis non ha bisogno di presentazioni.

L'attrice, che presta il volto all'iconica Annalise Keating ne Le Regole del Delitto Perfetto, è già entrata nella storia grazie al suo contributo al mondo dell'arte. Ha vinto un tris di premi ambiti come Oscar (Miglior attrice non protagonista per Barriere), Emmy (per il già citato Le Regole del Delitto Pefetto) e Tony (per le opere teatrali di Barriere e King Hedley II) dando più volte prova della sua magistrale capacità interpretativa. Tra l'altro, è stata la prima donna afroamericana ad aggiudicarsi tutti e tre questi premi: un altro primato che ha segnato la storia.

Nel 2019, il Festival del Cinema di Roma ha scelto di onorare Viola Davis consegnandole il Premio alla Carriera. L'annuncio arriva direttamente dal Direttore Artistico Antonio Monda e Laura Delli Colli, Presidente della Fondazione Cinema per Roma, in accordo con Francesca Via, Direttore Generale.

Nel corso della quattordicesima edizione del festival (che si terrà nella capitale dal 17 al 27 ottobre), l'attrice sarà presente anche per un Incontro Ravvicinato con il pubblico. Viola Davis avrà così occasione di ripercorrere in compagnia dei suoi fan il suo straordinario percorso artistico. L'incontro sarà particolarmente interessante per i fan della serie TV Le Regole del Delitto Perfetto, che negli Stati Uniti è appena entrata nella sua sesta ed ultima stagione.

Quello a Viola Davis è il secondo dei due Premi alla Carriera che verranno assegnati durante il festival. L'altro, già annunciato a giugno 2019, è in onore di un'altra leggenda vivente: Bill Murray, che si vedrà assegnare il premio dal regista Wes Anderson.