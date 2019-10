Grey's Anatomy

di Verdiana Paolucci - 02/10/2019 15:19 | aggiornato 02/10/2019 15:23

Oramai è noto: Grey's Anatomy finirà quando Ellen Pompeo lo deciderà, ma l'attrice ha le idee ben chiare su come terminerà la serie.

Con all'attivo sedici stagioni (la diciassettesima è stata già annunciata), Grey's Anatomy è ormai diventati uno degli eventi televisivi più attesi e amati dal pubblico.

Per il longevo medical drama, creato da Shonda Rhimes nel 2005, la fine sembra lontana. Una cosa è certa: la serie si concluderà quando la sua ideatrice ed Ellen Pompeo lo decideranno. Nell'attesa, la protagonista ha svelato al The Late Late Show With James Corden il suo finale ideale. E ha delle idee davvero epiche.

HD ABC

Anticipando cosa accadrà nei primi episodi di Grey's Anatomy 16 - Meredith, dopo il licenziamento per la frode assicurativa, è ai servizi sociali - l'attrice ha svelato cosa le piacerebbe vedere in un ipotetico finale. Nell'estratto dal talk show, che potete vedere nel video in alto, James Corden le ha chiesto se è vero che la prossima sarà l'ultima stagione e come si immagina di concludere.

Vorrei avere qualcuno dal cast originale, ma probabilmente non accadrà. Però sarebbe il modo più incredibile per terminare.

La risposta è stata accolta con un grande boato da parte del pubblico in sala. Quando il conduttore le ha domandato i motivi per cui crede che non funzionerà, Ellen ha specificato che alcuni personaggi sono stati uccisi nello show - ad esempio Derek Shepherd, interpretato da Patrick Dempsey, e George O'Malley (T.R. Knight), uscito di scena nella quinta stagione. Al momento questa reunion resta solo un sogno.

Inoltre, Ellen ha aggiunto che c'è molta pressione sull'episodio finale di uno show, perché sai di non poter accontentare tutti.

I fan non potranno mai essere felici. I Soprano, Game of Thrones... si arrabbiano, non importa ciò che fai.

HD Getty Images

Nel corso degli anni, Grey's Anatomy ci ha abituati a ogni sorta di colpo di scena, da bombe a sparatorie in ospedale, perciò tutto può succedere. Indipendentemente da ciò, la Pompeo si è sempre detta grata ai suoi fan, perciò non teme la tensione e l'arrivo della fine:

La cosa divertente del fare uno show per 16 anni e avere un pubblico fedele, meraviglioso e fantastico è che puoi giocare e divertirti. E se un fandom può accettare un finale folle a braccia aperte, allora è quella legione che fin dall'inizio si è sintonizzata con i drammi dei Seattle Grace Memorial.

Non sarebbe bello rivedere Derek, Cristina, Izzie e George?