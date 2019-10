AnimazioneCinema

di Silvio Mazzitelli - 02/10/2019 14:34 | aggiornato 02/10/2019 14:36

Il film in 3D dedicato a Lupin si mostra in un nuovo trailer, che mette in risalto l'incredibile livello delle animazioni in computer grafica.

Durante l'estate 2019 era stato annunciato un nuovo film dedicato al famosissimo personaggio di Lupin III. Di film d'animazione dedicati a Lupin ne abbiamo visti tanti, ma questo è il primo a essere realizzato interamente in computer grafica 3D. Il trailer di presentazione aveva sorpreso tutti per l'elevata qualità della CG utilizzata.

Finalmente è uscito un secondo trailer, che ci mostra ancora più nel dettaglio la nuova avventura del ladro gentiluomo, lasciando i fan ancora più a bocca aperta per l'incredibile cura nella realizzazione di questo primo film in 3D per il personaggio.

La qualità è talmente alta che molti la paragonano a un livello pari ai film Pixar e Dreamworks, i massimi esperti di pellicole animate in 3D, ed effettivamente non si può negare l'impegno di Toho nella realizzazione del nuovo lungometraggio.

I dettagli sulla storia non sono ancora molti. Al momento sappiamo che Lupin si alleerà con una ragazza chiamata Leticia per rubare il Diario di Bresson, un tesoro che nemmeno il nonno del protagonista, l'orginale Arsène Lupin, era riuscito a prendere.

Lupin III: The First sarà scritto e diretto da Takashi Yamazaki, già regista di film come Doraemon: Stand By Me e Dragon Quest: Your Story. La pellicola è prevista in Giappone per il 6 dicembre prossimo, sperando poi di poterlo vedere anche nei cinema italiani.

Il ladro gentiluomo è ormai in giro dal 1967, tra manga, anime e film animati e anche dal vivo. Un film in 3D era probabilmente l'unica cosa ancora non realizzata per Lupin e la sua banda. Il personaggio è stato creato da Monkey Punch, autore purtroppo scomparso lo scorso aprile all'età di 81 anni.

Cosa ne pensate del nuovo trailer di Lupin III: The First? Vi piacerebbe poterlo vedere anche nei nostri cinema?

