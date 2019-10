Cinema

Al lavoro sul nuovo Mamma, ho perso l'aereo ci sarebbero due ex-autori del Saturday Night Live, per una storia che vede lo scontro tra il piccolo Max e una coppia.

Uno dei cult assoluti dell'inizio degli anni '90 è sicuramente Mamma, ho perso l'aereo. Questa simpatica commedia è diventata rapidamente uno dei maggiori successi cinematografici dell'epoca, e ha continuato a rafforzarsi negli anni, diventando uno dei film più noti in tutto il mondo. Questo film divenne poi il capostipite di un piccolo franchise, con due sequel cinematografici e altrettanti dedicati alla sola televisione (non sempre però con gli stessi personaggi).

In quest'epoca dove il mondo dell'intrattenimento ama tornare a guardare al proprio passato quindi, era facile aspettarsi che anche un successo di questo genere fosse coinvolto. E così, nell'estate 2019 in occasione della tradizionale riunione con gli investitori il CEO di The Walt Disney Company Bob Iger ha annunciato un remake del film, destinato alla nuova piattaforma di streaming della compagnia. Oggi a poco più di un mese dalla rivelazione di agosto arrivano i primi rumor su cosa aspettarsi dalla pellicola, pubblicati da The Observer.

Innanzitutto si tratterà di una storia parzialmente nuova. Non seguiremo più le avventure di Kevin, dimenticato dai genitori a casa durante la concitata partenza per un viaggio in Europa, ma quelle di Max. Questo piccolo monello ha un carattere energico e si sente molto più intelligente per la sua età, pur rimanendo sempre amabile. Un'adorabile canaglia insomma, che si troverà ad affrontare con i classici trucchi visti nei film precedenti della serie un uomo e una donna sposati che cercano di recuperare qualcosa che Max ha rubato loro. Non si sa ancora chi interpreterà i tre, ma pare che per il ruolo femminile la produzione sia alla ricerca di un nome di grande impatto.

Maggiori informazioni sono disponibili invece per quanto riguarda il lato tecnico del film. Pare infatti che alla regia ci sarà Dan Mazer, mentre della sceneggiatura si occuperanno Mikey Day e Streeter Seidel, che nel curriculum vantano una lunga collaborazione con il Saturday Night Live. Come produttori ci saranno Dan Wilson e Hutch Parker.

Al momento non si sa ancora quando questo reboot di Mamma, ho perso l'aereo verrà distribuito. Le indiscrezioni parlano però di un inizio delle riprese previsto per febbraio 2020, che quindi potrebbe portare il film al pubblico nel periodo natalizio dello stesso anno.

