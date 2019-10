Animazione

02/10/2019

One Piece: Stampede si mostra nuovamente in lingua italiana con il trailer ufficiale. Svelati inoltre i doppiatori italiani che presteranno la propria voce ai nuovi personaggi.

One Piece: Stampede si presenta con un secondo trailer completamente in italiano per annunciare l'arrivo ormai imminente nelle sale cinematografiche. Il quattordicesimo lungometraggio animato della saga iniziata da Eiichiro Oda ormai oltre vent'anni fa, sarà distribuito al cinema dal 24 ottobre grazie ad Anime Factory, l'etichetta di Koch Media dedicata all'animazione giapponese.

Sono stati inoltre svelati i nomi dei nuovi doppiatori che affiancheranno le voci italiane che i fan sono abituati a conoscere, come quella di Renato Novara, da sempre interprete Monkey D. Rufy. Nei panni dei personaggi inediti del film ci saranno Roberto Draghetti come Douglas Bullet, il nuovo temibile nemico di questa pellicola, e Enrico di Troia come Buena Festa, l'organizzatore della Fiera Mondiale Pirata.

Anime Factory ha anche rilasciato la sinossi ufficiale del film:

Eccoci alla più grande festa del mondo dei pirati: la Fiera Mondiale Pirata! Luffy e la ciurma di pirati di Cappello di paglia ricevono l'invito di Buena Festa, l'Organizzatore di feste. Al loro arrivo trovano un luogo pieno di padiglioni glamour e migliaia di pirati provenienti da tutto il mondo. L’atmosfera è a dir poco elettrica...

Tutti sono accorsi con lo stesso obiettivo: mettere le mani sul tesoro lasciato da Gold Roger, il Re dei Pirati. Ma ancora nessuno di loro è a conoscenza delle reali intenzioni di Festa e delle trappole che questi ha in serbo per loro! La corsa per conquistare l’ambito tesoro è ufficialmente iniziata!

One Piece: Stampede - Il Film è uscito in origine in Giappone lo scorso 9 agosto, e nella sua corsa ha totalizzato oltre 50 milioni di yen al botteghino, diventando uno dei film di maggiore successo della saga. La quattordicesima pellicola è stata realizzata per celebrare l'anniversario dei 20 anni dall'inizio dell'anime, che non si è mai fermato fin dalla sua nascita arrivando al giorno d'oggi ad avere oltre 900 episodi trasmessi.

Stampede presenta un cast unico di personaggi, infatti all'interno del film sarà presente gran parte dei personaggi più importanti creati dalle matite di Eiichiro Oda. Oltre a Rufy e alla sua ciurma infatti, dentro la pellicola troveremo molti membri della Flotta dei Sette, come Boa Hancock e Mihawk; tutte le Supernova, i pirati della peggiore generazione come Trafalgar Law, Eustass Kid e Capone Bege; la Marina Militare con i suoi ammiragli e altri membri del Governo Mondiale, ad esempio Rob Lucci del CP0; e anche Sabo e altri membri dell'Armata Rivoluzionaria. In pratica il film conterrà tutte le fazioni viste nell'opera originale e i suoi maggiori esponenti.

