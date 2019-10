Era il 2005 quando Jonathan Strange e il Signor Norrell, il romanzo di debutto di Susanna Clarke, arrivava per la prima volta nelle librerie italiane. Nello stesso anno l'autrice vinse anche agli Hugo Awards, che premiano le migliori opere di fantasy e di fantascienza, mentre nel 2007 fu la volta della raccolta Le Dame di Grace Adieu di arrivare sugli scaffali.

Il mondo di JS&MN avrebbe dovuto espandersi con un nuovo romanzo, sempre legato a vicende nello stesso universo e ambientato qualche anno dopo gli eventi del primo libro. Il progresso su questo nuovo manoscritto, però, è stato lento e difficoltoso anche a causa delle condizioni di salute dell'autrice, che soffre di sindrome da fatica cronica. È sempre nel 2007 che ci erano arrivati gli ultimi aggiornamenti sul suo prossimo lavoro: dopo questa data, solo un lungo silenzio.

A 16 anni dal primo romanzo dell'autrice (edito nel 2004 in Inghilterra), quel silenzio finalmente si interromperà. La casa editrice Bloomsbury ha difatti annunciato che Susanna Clarke ha ultimato la stesura del suo nuovo libro. Piranesi arriverà nelle librerie di tutto il mondo a settembre 2020, e non sarà esattamente quello che ci eravamo aspettati.

L'impressione iniziale (ma che potrebbe essere smentita) è che la Clarke abbia messo da parte il progetto ambientato nell'universo di Jonathan Strange e il Signor Norrell per concentrarsi su una storia in un mondo inedito, ma sempre ricco di magia.

Secondo le prime informazioni sulla trama, il protagonista del nuovo romanzo vive in una Casa composta di centinaia (se non migliaia) di stanze e corridoi che fanno da prigione ad un oceano: un vero e proprio labirinto d'acqua, in cui lui ha sempre vissuto. Di tanto in a tanto, Piranesi vede il suo amico L'Altro. Quest'ultimo ha bisogno di lui per portare avanti delle ricerche scientifiche che hanno l'obiettivo svelare Una Grande e Segreta Conoscenza. Ciò che Piranesi trova e scopre viene annotato nei suoi diari. Ma quando alcuni messaggi iniziano ad apparire, non tutto si rivelerà essere come sembra, e una terribile verità inizierà prendere forma. Ci sarà davvero un altro mondo al di fuori della Casa...?

Ecco l'estratto di presentazione fornito in lingua originale:

Piranesi has always lived in the House. It has hundreds if not thousands of rooms and corridors, imprisoning an ocean. A watery labyrinth. Once in a while he sees his friend, The Other, who needs Piranesi for his scientific research into A Great and Secret Knowledge. Piranesi records his findings in his journal. Then messages begin to appear; all is not what it seems. A terrible truth unravels as evidence emerges of another person and perhaps even another world outside the House’s walls.