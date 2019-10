Cinema

Sono arrivati un trailer esteso e uno spot TV di Terminator: Destino oscuro, nuovo capitolo della saga con Linda Hamilton e Arnold Schwarzenegger.

Terminator: Destino oscuro cercherà di convincere e far coesistere i fan della saga e anche gli spettatori che non lo sono, puntando soprattutto su chi è rimasto “scottato” dopo aver visto Terminator: Genisys.

In ogni caso, questo trailer di Terminator: Destino oscuro è stato realizzato da Paramount in versione Extended Look, così da presentare il nuovo capitolo nel miglior dei modi e sotto la miglior luce.

Il film, diretto da Tim Miller e scritto e prodotto da James Cameron, è ambientato ventisette anni dopo gli avvenimenti di Terminator 2: Il giorno del giudizio, quando un nuovo Terminator, modificato in metallo liquido, viene mandato dal futuro da Skynet per eliminare Dani Ramos, un ibrido tra cyborg e umano, e i suoi amici. Sarah Connor dovrà tornare in missione, così come il vecchio e originale modello di Terminator, T-800, per una battaglia per il futuro.

Ciò che viene mostrato maggiormente in questo trailer esteso è il personaggio di Dani Ramos (interpretato da Natalia Reyes) e il contesto in cui verrà data origine ad una battaglia per il futuro tra umani e macchine.

L’arrivo del nuovo Terminator e il fatto che debba uccidere Dani sembra rimandare alle tonalità horror/thriller del primo film della saga, anche se in questo caso i personaggi avranno molte più abilità.

Terminator: Destino oscuro, che vede un cast composto da Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Mackenzie Davis, Diego Boneta e Gabriel Luna, arriverà nelle nostre sale il prossimo 31 ottobre grazie a 20th Century Fox Italia.

Inoltre, per i fan che saranno presenti al Romics, verrà mostrata un'anteprima del film di 10 minuti il prossimo 5 ottobre.

