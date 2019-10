TV News

di Silvia Artana - 02/10/2019 11:29 | aggiornato 02/10/2019 11:34

Ci sarà una stagione 4 di Twin Peaks? Una pioggia di rumor e di indizi sul web sembrerebbe indicare un nuovo capitolo della storia dell'agente Dale Cooper e dei misteri al centro delle indagini della Blue Rose Task Force.

0 condivisioni

La (lunga) storia dei misteri di Twin Peaks potrebbe non essere ancora arrivata a una conclusione. Sul web hanno iniziato a circolare rumor e a comparire indizi che inducono a pensare che potrebbe essere in arrivo una stagione 4 della serie, dopo il revival del 2017 (a 25 anni di distanza dal primo ciclo di episodi).

Come ricostruisce Newsweek, tutto è iniziato con alcuni tweet pubblicati dall'account The Hollywood Horror Museum:

Qualcuno che sappiamo 'che sa' si è lasciato scappare qualcosa di molto interessante sul futuro di Twin Peaks. Se è vero, nel 2020 grideremo per l'eccitazione. Non vogliamo mettere nei guai nessuno (per essere stato abbastanza stupido da dircelo). Di conseguenza, non diremo nulla finché non lo faranno fonti ufficiali. Ma non è solo un rumor.

Someone we know who is "in the know" just let something Very Interesting slip about the future of TWIN PEAKS



If it's true, we'll be squealing and giddy in 2020! — Hollywood Horror Museum 🧛 (@horrormuseum) September 27, 2019

We don't want to get anyone in trouble (for being stupid enough to tell us!) So we can't say more until THEY do, but this isn't just a rumor. — Hollywood Horror Museum 🧛 (@horrormuseum) September 27, 2019

Tuttavia, The Hollywood Horror Museum non ha resistito a dare qualche informazione in più:

Tutto quello che possiamo dire è che i responsabili stanno preparando qualcosa di grande per il 2020. Fino a che le persone autorizzate non parleranno, noi non lo faremo.

All we can say is, the people in charge are preparing for something big in 2020. Until the people who have a right to say more do, we have to stay silent. — Hollywood Horror Museum 🧛 (@horrormuseum) September 27, 2019

L'account ha chiuso la comunicazione con una rivendicazione di autorevolezza e di paternità della breaking news:

I nostri follower di lunga data conoscono la nostra connessione con il cast, la crew, lo studio, ecc... di Twin Peaks. Non abbiamo il diritto di dire altro e non vomiteremo un mucchio di rumor di m****. A meno che qualcuno ai piani alti ci dica di rimuovere il post, ricordatevi: l'avete sentito prima qui.

Long time followers of our page know our connections with the Twin Peaks cast, crew, studio etc. We haven't the right to say anything more, nor will we spew a bunch of rumor crap. Unless someone high up tells us to remove this post, just remember, you heard it here first ☕ — Hollywood Horror Museum 🧛 (@horrormuseum) September 28, 2019

A distanza di poco dalla "bomba" di The Hollywood Horror Museum, una ulteriore conferma della (presunta) veridicità della informazione è arrivata da We Got This Covered (che ha citato "fonti affidabili"):

Showtime sta lavorando per riportare sul piccolo schermo l'agente Dale Cooper e la serie cult Twin Peaks per almeno un'altra stagione. Naturalmente, è previsto che anche David Lynch torni alla guida del progetto, così come la maggior parte del cast. Benché i dettagli siano ancora da definire, è probabile che il quarto capitolo dell'acclamata serie sarà presentato in anteprima nel 2020.

In aggiunta alle informazioni ufficiose rilasciate da misteriose gole profonde, anche alcuni dei protagonisti di Twin Peaks hanno apparentemente seminato indizi sull'arrivo di una probabile stagione 4.

Il primo è stato scovato da Movie Hole sull'account Instagram di Michael Horse, che nella serie interpreta l'enigmatico quanto efficiente vice sceriffo Hawk. Come osserva il sito, l'attore usa il social perlopiù per promuovere la causa ambientalista e condividere foto private o di gatti. Ma l'1 ottobre - di punto in bianco - ha pubblicato un'immagine del suo alter ego in Twin Peaks. Non solo. Lo scatto mostra Hawk e il suo collega Andy Brennan (Harry Goaz) mentre sembrano condividere un segreto:

E pure Kyle MacLachlan, interprete dell'iconico agente Dale Cooper e... dei suoi vari doppelgänger, ci ha messo del suo (dopo che già in passato aveva aperto all'eventualità di un nuovo ciclo di episodi):

Adoro questo completo elegante, ma in definitiva sto pensando a... ciambelle questa mattina.

E i fan ben sanno quanto le ciambelle siano parte integrante di Twin Peaks.

Love this dapper suit, but definitely thinking about…donuts this morning 💭🍩 pic.twitter.com/mmutiMc75N — Kyle MacLachlan (@Kyle_MacLachlan) October 1, 2019

Tuttavia, come giustamente annota Newsweek, le voci e gli indizi non sono una conferma ufficiale. Pertanto, fino a un eventuale annuncio da parte di Showtime, i fan della serie non possono esultare.

Inoltre, anche se ci sarà davvero una quarta stagione di Twin Peaks, il sito è scettico che possa arrivare in tempi brevi, osservando che David Lynch e Mark Frost hanno impiegato anni a scrivere la terza.

In più, si interroga su che strada possa prendere la storia. In teoria, la natura onirica e fluida di Twin Peaks lascia aperta ogni possibilità. Ma vero è che Bob è stato sconfitto e il male divino rappresentato da Judy (Jowday) sembra qualcosa di troppo assoluto da affrontare anche per l'agente Cooper e la Blue Rose Task Force.

D'altra parte, Newsweek suggerisce che una eventuale stagione 4 potrebbe concentrarsi su Carrie Page (Sheryl Lee), apparente alter ego di Laura Palmer in una realtà alternativa.

In aggiunta a tutto ciò (almeno, per chi scrive), c'è un ultimo aspetto, che vena di una malinconia molto reale l'intero progetto. Alcuni dei protagonisti più iconici della serie non ci sono più. Miguel Ferrer (l'agente Albert Rosenfield), Catherine Elizabeth Coulson (Margaret Lanterman aka "la signora ceppo"), Harry Dean Stanton (Carl Rood) e Peggy Lipton (Norma Jennings) sono scomparsi negli anni a cavallo della realizzazione della stagione 3.

Tra realtà "reale" e realtà "molteplici e immaginarie", una eventuale Twin Peaks 4 si annuncia come un'allegoria del mondo e della vita più assoluta di qualsiasi cosa David Lynch possa immaginare...