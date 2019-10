TV News

di Chiara Poli - 02/10/2019 09:20 | aggiornato 02/10/2019 09:25

Una minaccia aliena, ostile, devastante, e un manipolo di sopravvissuti che cercano di resistere in nome dell'umanità. Ecco i character poster e la trama di War of the Worlds, in arrivo a fine mese sulle reti FOX di tutto il mondo.

War of The Worlds arriva su FOX. Ecco i poster dei protagonisti della serie ispirata a La Guerra dei Mondi

War of The Worlds arriva su FOX. Ecco i poster dei protagonisti della serie ispirata a La Guerra dei Mondi

War of The Worlds arriva su FOX. Ecco i poster dei protagonisti della serie ispirata a La Guerra dei Mondi

War of The Worlds arriva su FOX. Ecco i poster dei protagonisti della serie ispirata a La Guerra dei Mondi

0 condivisioni

Sapevamo che avrebbe debuttato entro l'autunno, e ora c'è una data ufficiale: il 28 ottobre. Una data che accompagna gli splendidi character poster dei protagonisti di War of the Worlds, l'attesissimo nuovo adattamento televisivo del classico letterario di H.G. Wells. Ambientata per la prima volta in Europa, la serie racconta l'invasione di alieni ostili e la resistenza dei superstiti terrestri, che lottano strenuamente per impedire lo sterminio dell'intera umanità.

Il primo poster di cui parliamo è dedicato a lui, protagonista assoluto: Gabriel Byrne (I soliti sospetti, In Treatment), alla guida dei sopravvissuti determinati a lottare per salvare il mondo, o almeno ciò che ne resta. La potenza di fuoco, l'attacco improvviso e la totale assenza di dialogo, elementi ricorrenti in ogni adattamento della storia, sono ancora una volta il leit motiv della narrazione, che si concentrerà sul modo in cui gli umani scampati al massacro proveranno a organizzarsi per resistere.

Sul ruolo di Byrne e degli altri protagonisti viene ancora mantenuto il mistero, motivo per cui anche il loro volto non viene ritratto interamente: li vediamo, ma non ancora "del tutto". Segno che dovremo scoprire chi sono e perché avranno un ruolo determinante nella serie. Accanto a Byrne, nei panni della co-protagonista, c'è la sempre bravissima Elizabeth McGovern (C'era una volta in America, Downton Abbey), candidata agli Oscar per la sua interpretazione in Ragtime già nel 1981.

C'è poi un nuovo personaggio, di una recente aggiunta al cast, interpretato da giovane attore Bayo Gbadamosi, già visto in Doctor Who, Casualty, The Swarm e Dry Fish.

FOX 7 FOX Facebook Twitter Pinterest Gabriel Byrne ed Elizabeth McGoverne ne La Guerra dei Mondi, la serie tv tratta dal romanzo di H.G. Wells in arrivo su FOX

FOX Facebook Twitter Pinterest Arriva prossimamente su FOX La Guerra dei Mondi, la serie tv con Gabriel Byrne tratta dal romanzo di H.G. Wells

FOX Facebook Twitter Pinterest Gabriel Byrne ed Elizabeth McGoverne ne La Guerra dei Mondi, la serie tv tratta dal romanzo di H.G. Wells in arrivo su FOX

FOX Facebook Twitter Pinterest La guerra dei mondi è la serie tv tratta dal capolavoro di fantascienza di H.G. Wells in arrivo su FOX

FOX Facebook Twitter Pinterest Arriva prossimamente su FOX La Guerra dei Mondi, la serie tv con Gabriel Byrne tratta dal romanzo di H.G. Wells

FOX Facebook Twitter Pinterest Gabriel Byrne sarà il protagonista de La Guerra dei Mondi, la serie tv che arriverà su FOX tratta dal capolavoro di fantascienza

FOX Facebook Twitter Pinterest Arriva prossimamente su FOX La Guerra dei Mondi, la serie tv con Gabriel Byrne tratta dal romanzo di H.G. Wells

Chiudi 1 di 7

Dietro le quinte, come creatore della serie, c'è Howard Overman, celebre autore di serie di successo come Misfits, Merlin e Dirk Gently, che ha scelto di ambientare la storia di H.G. Wells nell'Europa contemporanea, spostando per la prima volta lo scenario narrativo dagli Stati Uniti.

War of the Worlds sarà composta da 8 episodi e andrà in onda contemporaneamente sulle reti FOX di più di 50 Paesi in tutto il mondo.

Il racconto è stato arricchito da Overman da situazioni che richiamano a tematiche molto attuali, come l'assenza di dialogo, l'incomunicabilità e il tema della superiorità razziale, che portano all'impossibilità di una convivenza pacifica. E, di conseguenza, a guerre devastanti.

Accanto ai protagonisti che abbiamo visto nei character poster, il cast vanta anche la presenza di Léa Drucker (Le Bureau - Sotto copertura, L'affido - Una storia di violenza), Natasha Little (Mr. Nobody, Vanity Fair), Daisy Edgar Jones (Cold Feet, Testimoni silenziosi), Paul Gorostidi (Amiche all'improvviso), Ty Tennant (Casualty), Pino Maiello (The Rezort, The End of the F***ing World), Daniel Eghan (Rogue One: A Star Wars Story) e Guillaume Gouix (The Returned).

War of The Worlds andrà in onda dal 4 novembre in prima visione assoluta su FOX

Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti!