Nella nuova featurette di Doctor Sleep, Mike Flanagan, Ewan McGregor e Stephen King parlano della lenta ripresa di Danny Torrence, distrutto dall'alcool e dai ricordi dell'Overlook Hotel. Ecco il filmato.

Warner Bros. ha diffuso una nuova featurette del film Doctor Sleep, attesissimo sequel del famoso Shining di Stanley Kubrick ispirato all'omonimo best seller di Stephen King.

Nel filmato, che trovate in apertura dell'articolo, il regista Mike Flanagan, l'attore Ewan McGregor (interprete del protagonista Danny Torrence) e lo scrittore Stephen King parlano del "viaggio" di Danny, un uomo ormai quarantenne tormentato dai traumi del passato. Come molti sapranno Danny è il figlio di Jack Torrence, l'uomo che perse la testa all'Overlook Hotel in preda ad una follia crescente che lo indusse a voler sterminare moglie e figlioletto al suo seguito. Nel capolavoro di Kubrick Jack fu interpretato da un pazzesco (in tutti i sensi) Jack Nicholson, ed ora l'attenzione è rivolta a McGregor chiamato a interpretare un ruolo tormentato e difficile come quello dell'ormai cresciuto Danny.

Quest'ultimo ha tentato di annegare i ricordi malsani dell'Overlook Hotel e il peso della sua "luccicanza" nell'alcool e una volta raggiunto il fondo ha cominciato una lenta e progressiva risalita.

Come racconta la sinossi ufficiale del film, alle prese con i postumi dell'alcolismo, Dan Torrance è ancora traumatizzato dagli eventi sinistri accaduti all'Overlook Hotel quando lui era bambino. La sua speranza di un'esistenza pacifica si frantuma presto quando incontra Abra, un'adolescente che condivide il suo dono extrasensoriale della luccicanza, sebbene ancor più potente. Insieme, formano un'improbabile alleanza per combattere il Vero Nodo, un culto con a capo la bellissima quanto perfida Rose Cilindro, i cui membri cercano di succhiare il "vapore" di anime innocenti aventi il dono della luccicanza per diventare immortali. Dan dovrà dar voce a tutti i suoi poteri sopiti, arrivando, in questa estenuante lotta tra Bene e Male, ad affrontare tutti i drammi e i problemi irrisolti del suo tormentato passato.

Nel cast di Doctor Sleep incontriamo anche Rebecca Ferguson (Luther), Alex Essoe e Carl Lumbly che interpretano rispettivamente Wendy Torrance e Dick Halloran. Non solo. Tra gli altri attori ci sono anche Zahn McClarnon nel ruolo di Crow Daddy, braccio destro di Rose, e Kyliegh Curran nei panni dell'adolescente Abra Stone.

Doctor Sleep arriverà nei cinema italiani il 31 ottobre 2019.

