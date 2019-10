Basta dare un'occhiata alle risposte sotto al tweet per scoprire tutta una serie di dietro le quinte che hanno per protagonisti i giovani attori che hanno dato vita ai personaggi della saga del maghetto più famoso di sempre.

Solo pochi giorni prima dell'ultimo post pubblicato su Instagram, Felton ha ritwittato un altro frammento del video in cui i piccoli attori fanno una pausa tra un take e l'altro della famosa scena della prima lezione di volo con Madama Bumb.

Quello pubblicato da Tom, non è l'unico vecchio video in cui vediamo i due attori giocare sul set di Harry Potter e la pietra filosofale.

Non è la prima volta che Felton pubblica contenuti in cui compare anche Emma Watson. Al contrario delle loro controparti cinematografiche, i due sono molto uniti nella vita reale , e ce lo ricordano sempre più spesso tramite i loro canali social.

"Campione Serperverde", così Tom Felton ha commentato il video postato sul suo profilo Instagram. Si tratta di un dietro le quinte del primo film di Harry Potter , una clip risalente al 2000 in cui l'attore e l'amica Emma Watson sono impegnati in una intensa gara di un gioco tra bambini.

