A 30 anni di distanza dal film originale, i terrificanti vermoni giganti che popolano il sottosuolo non hanno ancora smesso di perseguitare Burt Gummer.

Le voci di corridoio si sono rivelate esatte: Tremors 7 inizierà le riprese in autunno!

Il nuovo capitolo della saga era stato annunciato quasi un anno fa, a dicembre, da quello che è ormai diventato il volto più noto del franchise: Michael Gross, interprete del survivalista Burt Gummer. E proprio da lui arriva la conferma che il suo ritorno sul set è ormai imminente.

Sulla sua pagina Facebook ufficiale, l'attore ha condiviso un post nostalgico, che lo ritrae insieme ad alcune delle sue co-star del primo Tremors, il film del 1990 che aveva visto anche la partecipazione di Kevin Bacon.

Trent'anni fa, ero sul set del film originale di Tremors e, tra un mese, sarò in Thailandia per iniziare a girare Tremors 7. Sono passate tre decadi, e sono infinitamente grato ai molti fan del franchise per la divertentissima avventura. 'Passo e chiudo' - Burt Gummer.

È a novembre, quindi, che i Graboid si risveglieranno per mettere Burt di fronte a una nuova sfida. Dopo inquietanti evoluzioni e sorprese che ci hanno portato a sbirciare anche nel passato, questa volta che cosa avranno in serbo le millenarie creature? Sebbene Michael Gross abbia in mente un nuovo tipo di Graboid non è chiaro se lo vedremo davvero sullo schermo.

Stando alle prime indiscrezioni, in ogni caso, il film si chiamerà Tremors: Island of Fury, e tratterà un tema più o meno attuale.

I mortali Graboid sono tornati, portati in modo illegale su un'isola da un ricco playboy che vuole un trofeo da catturare.

Facile immaginare come andrà a finire la storia: il cacciatore che diventa la preda e Burt e il suo inseparabile arsenale costretti a trovare un modo per sopravvivere nel bel mezzo del chaos. Non ci sono ancora conferme sul cast che affiancherà Michael Gross in Tremors 7, ma sappiamo già che il copione è stato scritto da Brian Brightly, mentre Don Michael Paul (che ha già lavorato a Tremors 5: Bloodlines e Tremors: A Cold Day In Hell) tornerà alla regia.

Come i più recenti capitoli del franchise, Island of Fury sarà riservato al mercato streaming e Home Video. La data di uscita è ancora da determinare.