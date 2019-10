Quel che è certo, è che il ruolo del Joker è stata una grande sfida per Joaquin. Che sicuramente gli spalancherà le porte per una nomination agli Oscar 2020 .

In una recente intervista al New York Times , Todd Phillips ha spiegato che Phoenix abbandonava spesso (e di punto in bianco) il set . Il motivo: un' immedesimazione totale nel suo alter ego, Arthur Fleck.

È così imbarazzante ... A volte girare film diventa molto intenso, perché sei insieme a un sacco di persone in un piccolo spazio e stai cercando di trovare qualcosa. Così ci si può sentire sconfortati. Ma... questa scena avrebbe dovuto essere privata. Mi dispiace, sono un po' in imbarazzo. Mi spiace che abbiate dovuto vederla.

Parlando a "Larry", ovvero il direttore della fotografia Lawrence Sher, che non appare in campo mentre lui sta prendendo appunti, l'attore è travolto da un vero e proprio meltdown . E allora gli si rivolge così.

Ospite del Jimmy Kimmel Live! per promuovere l'uscita del film di Todd Phillips, l'attore ha commentato con sorpresa e imbarazzo una scena tagliata in cui appare completamente "immerso" nei panni del Joker: ecco la sua reazione.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok