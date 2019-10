Il film verrà distribuito sulla piattaforma Netflix e forse anche in sala, in Italia, vista la partecipazione a questo progetto unico anche da parte di Rai Cinema.

Il micro stato, che si trovava di 500 metri fuori dalle acque territoriali italiane, non venne riconosciuto come tale e l’isola fu demolita in pochi mesi .

La notizia arriva direttamente dal magazine americano Deadline e dalla pagina ufficiale Facebook di Netflix: il 16 settembre sono cominciate le riprese del nuovo film italiano L’Incredibile storia dell’Isola delle Rose – The Incredible Story of Rose Island, la storia vera della Repubblica Esperantista dell’ingegnere Giorgio Rosa al largo di Rimini.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok