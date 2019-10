1917, Sam Mendes spiega come e perché ha diretto il film in un'unica sequenza continua

The Old Man: Jeff Bridges alla sua prima serie TV con i creatori di Black Sails

1917, Sam Mendes spiega come e perché ha diretto il film in un'unica sequenza continua

The Old Man: Jeff Bridges alla sua prima serie TV con i creatori di Black Sails

L'opera scritta da Robert Louis Stevenson ha contribuito in modo significativo all'immaginario collettivo di "tesori e pirati" , divenendo inoltre fonte d'ispirazione per molti altri film e serie TV di successo (per esempio Pirati dei Caraibi e Black Sails).

Non è certo la prima volta che il romanzo di Robert Louis Stevenson ottiene un adattamento cinematografico. I film più importanti sono tre e includono quello di Victor Fleming del 1934, con Wallace Beery e Jackie Cooper rispettivamente nel ruolo di Long John Silver e Jim Hawkins; la versione di Walt Disney del 1950, con Robert Newton e Bobby Driscoll; e la pellicola del 1972, in cui Orson Welles veste i panni di Silver. L'Isola del Tesoro ha ispirato anche produzioni televisive: una del 1990 con Charlton Heston, Christian Bale, Oliver Reed e Christopher Lee, e una del 2012 con Eddie Izzard, Donald Sutherland ed Elijah Wood.

L'Isola del Tesoro racconta la storia di Jim Hawkins , un giovane che trova una vecchia mappa del tesoro nel baule del marinaio di nome Billy Bones, e le avventure al fianco del temibile pirata Long John Silver, utilizzato dall'autore dell'opera originale per descrivere la potenziale ambiguità della morale (essendo un personaggio non del tutto cattivo, ma neanche buono).

DeBlois si occuperà anche della sceneggiatura, in collaborazione con Evan Spiliotopoulos (che ha scritto il live-action de La bella e la bestia). Todd Lieberman e David Hoberman di Mandeville Films produrranno il film insieme a DeBlois, con Alex Young supervisore per Mandeville.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok