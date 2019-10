FumettiAnimazione

di Silvio Mazzitelli - 03/10/2019 08:37 | aggiornato 03/10/2019 08:42

Altri importanti nomi internazionali si uniranno agli ospiti che parteciperanno alla famosa kermesse toscana, tra cui Cliff Chiang e Ramòn Pérez.

0 condivisioni

Dopo l'annuncio della presenza di Hirohiko Araki, autore de Le Bizzarre Avventure di Jojo, Andrzej Sapkowski autore di The Witcher, e Rebecca Sugar, creatrice del cartone animato Steven Universe, e molti altri, nuovi nomi si uniscono ai già tanti grandi ospiti che saranno presenti al Lucca Comics & Games 2019.

Bao Publishing ha presentato cinque dei suoi tanti ospiti, tra cui spiccano diversi nomi internazionali. Il primo di questi è Cliff Chiang, fumettista che ha collaborato con le più grandi case editrici americane come DC Comics (Batman e Wonderwoman) e Marvel (Avengers, Ant-Man e Ms. Marvel). I suoi lavori più noti sono Human Target, Green Arrow and Black Canary e Architecture & Morality per DC Comics.

Per Bao Publishing ha realizzato il famoso logo del cane Cliff, disegnando inoltre nel 2011 Greendale, trasposizione dell'omonimo album di Neil Young. Nel 2016 invece torna a disegnare per la casa editrice milanese insieme a Brian K. Vaughan, una nuova storia chiamata Paper Girls, candidata poi agli Eisner Awards come "Best new series".

HD Dark Horse

Sempre per Bao saranno presenti Gabriel Bá e suo fratello gemello Fábio Moon. I due sono fumettisti di origine brasiliana molto famosi nello scenario underground, ma anche per diverse collaborazioni con le principali case editrici americane. Bá nel 2008 si occupa dei disegni di The Umbrella Academy, miniserie scritta da Gerard Way e vincitrice del premio Eisner come "Miglior nuova serie". Dal fumetto è stata poi tratta la serie TV vista su Netflix. The Umbrella Academy è stata pubblicata nel 2017 da Bao in Italia.

Ramòn K. Pérez è il quarto ospite internazionale, che vanta diverse grandi collaborazioni nella sua carriera con Marvel, DC Comics, Lucasart, Hasbro e Cartoon Network. Nel 2019 ha realizzato, insieme alla sceneggiatrice Aline Brosh Mckenna (Il Diavolo veste Prada), l'adattamento in chiave moderna di Jane Eyre, classico della letteratura inglese pubblicato nella nuova versione fumettistica da Bao Publishing.

Tra gli altri ospiti segnaliamo anche la presenza di Zerocalcare, che presenterà il suo nuovo volume La scuola di pizze in faccia del professor Calcare, una raccolta di diverse storie brevi scritte negli anni dal fumettista romano.

HD Bao Publishing

Anche Shockdom ha annunciato gli ospiti che porterà alla fiera lucchese, con Sio, famoso fumettista e Youtuber, che presenterà la terza raccolta della serie Evviva che bello. Oltre a Sio ci saranno anche altri famosi autori molto conosciuti sui social media, come Bigio, Dado, Fraffrog e RichardHTT.

Tunué porterà tra i suoi ospiti Bruno Cannucciari, autore di Kraken insieme a Emiliano Pagani con il quale ha vinto molti premi internazionali, Alessandro Perugini e David Rubin.

La casa editrice ReNoir porterà invece Grégory Panaccione, disegnatore di Un oceano d'amore, scenggiato da Wilfridd Lupano e candidato a 3 Eisner Awards nel 2019. A Lucca l'autore porterà in anteprima il libro "Un'estate senza mamma". Inoltre tra gli ospiti ci sarà anche Gianluca Buttolo che presenterà il suo ultimo fumetto dedicato a Michelangelo Buonarroti.

HD Sergio Bonelli Editore

Sergio Bonelli Editore, come di consueto, presenterà la sua schiera di autori italiani, tra i quali spicca quest'anno la novità Attica, fumetto di Giacomo Bevilacqua, già autore di A Panda Piace e Il suono del mondo a memoria per Bao Publishing. Attica sarà composto da 6 volumi che usciranno mensilmente, l'autore definisce la sua nuova serie come un mix tra shonen e seinen manga con tematiche per ragazzi che pian piano si evolvono in qualcosa di più maturo.

Quali sono gli ospiti che più attendete per Lucca Comics & Games 2019?

Fonte: Lucca Comcis & Games