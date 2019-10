Cinema

03/10/2019 14:43 | aggiornato 03/10/2019 14:48

Tra le categorie proposte, anche Miglior Film e Migliore Regia. Ma manca una menzione a Robert Downey Jr. come Miglior Attore, a lungo menzionata anche dai fratelli Russo.

Disney ha ufficialmente avviato la sua campagna Oscar il 20 settembre. In questa data, infatti, la major ha reso noti i cinque titoli con cui spera di concorrere ai prossimi Academy Award. Si tratta di Aladdin, Toy Story 4, Il Re Leone, Frozen: Il Segreto di Arendelle e il blockbuster Marvel Avengers: Endgame.

Nel 2019, Avengers: Infinity War era stato proposto solo per l'Oscar ai Migliori Effetti Speciali, forse per tenere sotto i riflettori il fenomeno Black Panther, che ha concorso nello stesso anno e che Marvel/Disney avevano nominato per 16 statuette (ne ottenne 7 ufficiali, vincendo poi 3 Oscar). La fine della Infinity Saga, però, sembra voler lasciare un segno indelebile anche lontano dal box-office, dove ha già trionfato diventando il film coi maggiori incassi di sempre.

Sono infatti ben 12 le categorie in cui cui Disney e Marvel sperano che il film dei fratelli Russo possa concorrere alla prossima edizione degli Oscar. Ecco l'elenco completo:

Miglior Film - Kevin Feige, p.g.a Miglior Regia - Anthony e Joe Russo Miglior Sceneggiatura Non Originale - Christopher Markus e Stephen McFeely Miglior Fotografia - Trent Opaloch Miglior Montaggio - Jeffrey Ford, ACE e Matthew Schmidt Miglior Scenografia - Charles Wood (Production Designer) e Tonja Schurmann (Set Decorator) Migliori Costumi - Jusianna Makovsky Miglior Trucco - John Blake, Janine Thompson e Brian Sipe Miglior Sonoro - Tom Johnson, Juan Peralta e John Pritchess, CAS Miglior Montaggio Sonoro - Shannon Mills e Daniel Laurie Migliori Effetti Speciali - Dan Deleeuw, Matt Aitken, Russell Earl e Dan Sudick Miglior Colonna Sonora - Alan Silvestri

Com'è possibile notare, la lista completa comprende categorie di grande peso, come Miglior Film e Miglior Regia.

Il "grande assente", forse, è proprio quello che tutti si aspettavano. Nonostante i fratelli Russo abbiano più volte sostenuto che Robert Downey Jr. avrebbe potuto vincere un Oscar per la sua interpretazione nel film, il suo nome non è stato scelto da Disney e Marvel per aspirare al titolo di Miglior Attore Protagonista. Nelle parole di Joe Russo:

Non so se ho mai visto prima, nella storia del cinema, il pubblico globale reagire a un'interpretazione come ha fatto con quella di Robert Downey Jr. C'erano persone che piangevano nei cinema, o che iperventilavano. Era una performance davvero profonda, che è riuscita a toccare la gente nel profondo. Non abbiamo mai visto niente di simile prima, e se questo non si merita un Oscar, non so che cosa se lo merita allora.

Niente da fare, però: sembra che Tony Stark dovrà "accontentarsi" delle lacrime dei fan, che continueranno ad "amarlo 3000" - cioè come amano anche Robert Downey Jr., che proprio in occasione della D23 Expo ha ufficialmente raggiunto lo status di Disney Legend.

Nel mentre, Avengers: Endgame si prepara a un'agguerrita battaglia per gli Oscar, dove potrebbe ottenere ottimi risultati nelle categorie tecniche. La 92esima edizione degli Academy Awards si terrà il 9 febbraio 2020, al Dolby Theatre di Loas Angeles. Prossimamente scopriremo se e quali nomination ufficiali riuscirà ad ottenere.

