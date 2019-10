CinemaLibri

03/10/2019

Pippi Calzelunghe sarà la protagonista di un nuovo film che sarà realizzato dai produttori delle due pellicole dedicate all'orso Paddington. Ecco i primi dettagli del progetto e le parole dei protagonisti.

Pippi Calzelunghe sta per tornare sul grande schermo. Studiocanal e Heyday Films, che hanno collaborato con gran successo alla realizzazione dei due film sull'orso Paddington, hanno unito le forze con la Astrid Lindgren Company (formata, tra gli altri, dagli eredi della nota scrittrice svedese che ha ideato il personaggio di Pippi) per elaborare il progetto.

La bambina, che conosciamo per i suoi iconici capelli rossi, le lentiggini, la sua gran forza e uno spirito libero indipendente, è il personaggio principale di una serie omonima di libri per ragazzi della citata scrittrice svedese Astrid Lindgren. Pippi è la ragazza più forte del mondo ed è totalmente indipendente. Allo stesso tempo è generosa e gentile, adora divertirsi, qualità che i produttori hanno affermato saranno più rilevanti che mai nel film.

I primi tre libri dedicati a Pippi Calzelunghe sono stati pubblicati dal 1945 al 1948, seguiti da tre racconti e una serie di adattamenti in libri illustrati. Nel 1969 è stata anche realizzata una serie TV ispirata al personaggio di Pippi, andata in onda per la prima volta in Italia su Rai 1 nel 1970. I libri della scrittrice, inoltre, sono stati tradotti in 77 lingue e hanno venduto oltre 65 milioni di copie. Nils Nyman, nipote della scrittrice e CEO di Astrid Lindgren Film, ha dichiarato:

In David Heyman, con la sua impressionante esperienza nel portare grandi opere letterarie sullo schermo, insieme a Studiocanal, siamo fiduciosi di aver trovato un team in grado di comprendere e apprezzare l'intero valore di Pippi Calzelunghe e sviluppare film che possano catturare sia la giocosità che la serietà delle opere di mia nonna.

Salani Il romanzo Pippi Calzelunghe

David Heyman, già produttore dei film di Harry Potter, ha aggiunto:

Pippi ha supportato e ispirato le famiglie di tutto il mondo attraverso la sua forza vitale, il suo gran carattere e la sua irrefrenabile gioia di vivere. I libri di Astrid Lindgren sono stati tradotti in tutto il mondo per molti anni: una testimonianza della sua visione, che siamo determinati a onorare con un nuovo film.

Didier Lupfer, CEO di Studiocanal, ha invece affermato:

È un vero piacere lavorare di nuovo con David Heyman e il team di Heyday, portando Pippi al pubblico di tutto il mondo. Pippi stuzzicherà l'immaginazione di adulti e bambini; siamo così felici di dare vita alle sue storie meravigliosamente durature.

Per il momento non si conoscono ulteriori dettagli sul progetto che, ad ogni modo, siamo sicuri non tarderanno ad arrivare.

