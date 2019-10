CinemaCuriositàLibri

03/10/2019

I fan dell'universo magico di Harry Potter hanno detto ufficialmente addio al noto portale Pottermore che è stato sostituito dal nuovo sito chiamato The Wizarding World.

Il sito web Pottermore ha chiuso ufficialmente i battenti ed è davvero la fine di un'era per l'universo magico del maghetto più famoso al mondo, nato dalla mente di J.K. Rowling. Dopo sette anni la celebre piattaforma, creata dalla scrittrice britannica e sviluppata da Sony, è scomparsa per far spazio ad un nuovo sito noto come The Wizarding World.

Il mondo magico si è esteso molto negli ultimi anni, grazie anche all'arrivo del franchise di Animali Fantastici, e per questo si è pensato di creare una nuova casa in grado di raccogliere tutta la magia. Pottermore ha spiegato, in una nota, i motivi che li hanno spinti a fare un rebranding del sito:

Dopo sette anni passati a fornirvi tutti gli ultimi report su Wizarding World, analizzando ogni singolo aspetto delle storie di Harry Potter e le ultime notizie sui film di Animali Fantastici, sfidando il vostro fandom con alcuni quiz piuttosto difficili e, naturalmente, chiedendovi di scoprire la vostra vera casa ad Hogwarts, ora possiamo annunciare...che faremo di più! Proprio accanto alla nostra nuova casa, WizardingWorld.com.

Fondato nel 2012 da J.K. Rowling, Pottermore era stato ideato come una piattaforma interattiva che permetteva ai fan di consultare i libri della saga letteraria e partecipare a quiz e duelli online. Negli anni poi si è trasformato in un semplice blog di notizie e in uno store dove acquistare e-book e audiolibri digitali.

Tuttavia il sito originale non aveva mai avuto pieno accesso ai contenuti dei film prodotti da Warner Bros. Adesso però nel nuovo Wizarding World i fan potranno finalmente esplorare l'intero franchise di Harry Potter e Animali Fantastici e approfondire tutte le storie della Rowling, così come confermato da Pottermore.

È come una versione più raffinata e brillante di The Burrow. Stiamo magicamente aggiungendo qualche piano extra alla nostra casa e lanciando alcuni incantesimi d'estensione, portando il contenuto che conosci e ami di Pottermore.com e aggiungendo alcune nuove sorprese migliorate. Inoltre, tutti, indipendentemente dalla loro età, possono venire a dare un'occhiata in giro.

Nel nuovo sito sono stati trasferiti gran parte dei contenuti di Pottermore e troverete tante nuove funzionalità con le quali mettere alla prova il vostro livello di conoscenza dell'universo magico. Tra le novità più interessanti c'è la nuova app per iOS e Android che permette di vivere un'esperienza ancora più interattiva e, per il momento, è disponibile solo nel Regno Unito, Stati Uniti, Irlanda, Australia, Canada e Nuova Zelanda.

Per accedere al nuovo portale basterà inserire i dati del vostro vecchio account e riceverete il vostro Wizarding Passaport, una specie di passaporto magico contenente la vostra casa di Hogwarts, il vostro Patronus e la vostra bacchetta.

Se invece volete creare un nuovo account, potrete partecipare alla nuova cerimonia di smistamento del Cappello Parlante grazie alla quale scoprirete a quale delle quattro case appartenete.

E voi cosa ne pensate del nuovo sito dedicato all'universo magico di Harry Potter?

Via: Wizarding World.