di Giuseppe Benincasa - 03/10/2019 11:09 | aggiornato 03/10/2019 11:13

Il Grishaverse prende vita sul piccolo schermo. Ben Barnes sarà il protagonista insieme a un gruppo di promettenti giovani attori e attrici.

È stato annunciato il cast per l'imminente serie TV Shadow and Bone di Netflix.

Basato sulla serie di libri di Leigh Bardugo, lo show in otto episodi sarà adattato da Eric Heissererer (Bird Box) e avrà come protagonisti dei giovani e brillanti attori.

Jessie Mei Li è stata scelta nel ruolo di Alina Starkov. Li ha iniziato la sua carriera soltanto nel 2018 e questo show rappresenta per lei una grande rampa di lancio

è stata scelta nel ruolo di Alina Starkov. Li ha iniziato la sua carriera soltanto nel 2018 e questo show rappresenta per lei una grande rampa di lancio Archie Renaux ha avuto il ruolo dell'amico e confidente di Alina, ovvero Malyen Oretsev. Anche per Renaux si tratta della prima grande opportunità della sua carriera

ha avuto il ruolo dell'amico e confidente di Alina, ovvero Malyen Oretsev. Anche per Renaux si tratta della prima grande opportunità della sua carriera Freddy Carter è stato scelto per dare il volto al personaggio di Kaz Brekker. Carter ha debuttato al cinema nel film DC Wonder Woman nel 2017 con una piccola parte e adesso è anche impegnato nella serie TV Pennyworth

è stato scelto per dare il volto al personaggio di Kaz Brekker. Carter ha debuttato al cinema nel film DC Wonder Woman nel 2017 con una piccola parte e adesso è anche impegnato nella serie TV Pennyworth Amita Suman ha avuto il ruolo di Inej Ghafa, braccio destro di Kaz. Suman è famosa tra i fan delle serie TV per il suo ruolo di Naya in The Outpost

ha avuto il ruolo di Inej Ghafa, braccio destro di Kaz. Suman è famosa tra i fan delle serie TV per il suo ruolo di Naya in The Outpost Kit Young è stato scelto per interpretare il tiratore scelto Jesper Fahey. Per Young si tratta di un vero e proprio debutto dopo aver recitato in un solo episodio della serie Il giovane ispettore Morse

è stato scelto per interpretare il tiratore scelto Jesper Fahey. Per Young si tratta di un vero e proprio debutto dopo aver recitato in un solo episodio della serie Il giovane ispettore Morse Sujaya Dasgupta ha vinto il suo casting per il ruolo di Zoya Nazyalensky. L'attrice ha partecipato a show come Press e Casuality

ha vinto il suo casting per il ruolo di Zoya Nazyalensky. L'attrice ha partecipato a show come Press e Casuality Daisy Head è stata scelta per essere Genya Safin. Head è stata protagonista del film Underworld: Blood Wars e della serie TV Harlots uscita nel 2019

è stata scelta per essere Genya Safin. Head è stata protagonista del film Underworld: Blood Wars e della serie TV Harlots uscita nel 2019 Danielle Galligan ha avuto il ruolo di Nina Zenik. Galligan ha fatto delle piccole parti in un episodio de Il Trono di spade e in Krypton

ha avuto il ruolo di Nina Zenik. Galligan ha fatto delle piccole parti in un episodio de Il Trono di spade e in Krypton Simon Sears si è aggiunto al cast per recitare la parte di Ivan. Come molti dei suoi colleghi, anche Sears è al suo debutto in un ruolo importante

si è aggiunto al cast per recitare la parte di Ivan. Come molti dei suoi colleghi, anche Sears è al suo debutto in un ruolo importante Guida il cast l'esperto Ben Barnes, noto per le sue parti in show come Westworld - Dove tutto è concesso e The Punisher. Qui interpreterà il generale Kirigan

Il cast riunito lo potete vedere in questo tweet pubblicato dall'attore Ben Barnes:

Sono davvero orgoglioso ed entusiasta di presentare a tutti voi l'incredibile, telentuoso, cast del nostro show Shadow & Bone di Netflix, basato sui libri del meraviglioso Leigh Bardugo.

Portati in vita dal brillante Eric Heisserer.

Io sarà il Generale Kirigan.

(The Darkling per chi sa)

I’m so proud & excited to introduce everyone to the amazing, talented cast of our new @Netflix show ‘Shadow & Bone’ based on the books by the wonderful @LBardugo

Brought to life by the brilliant @HIGHzurrer

I will play General Kirigan

(The Darkling for those in the know 🌒!) pic.twitter.com/kRwY0v6wT7 — Ben Barnes (@benbarnes) October 2, 2019

Lo stesso Barnes ha annunciato l'inizio delle riprese con un tweet, nel quale dice di essere al primo giorno del nuovo show targato Netflix:

Il Grishaverse prende vita

Shadow and Bone è il primo capitolo della trilogia di Grisha, che continua con Siege and Storm e si conclude con Ruin and Rising. I libri si concentrano su Alina Starkov, un'orfana adolescente che scopre di avere un potere incredibile, che potrebbe salvare il suo paese. Quest'ultimo è stato letteralmente diviso in due da un'enorme barriera di oscurità senza fine.

La serie Netflix non si adatta solo ai romanzi di Grisha, incorporerà infatti anche la duologia di Bardugo dal titolo Six of Crows.

La storia dei libri Six of Crows e Crooked Kingdom si svolge nello stesso mondo immaginario, ma presenta un nuovo cast di personaggi in un luogo e in un tempo diversi. I romanzi seguono Kaz Brekker e il suo equipaggio, che sono costretti a portare a termine più di una rapina "impossibile".

Insieme ad alcuni racconti, Bardugo ha ulteriormente ampliato il suo Grishaverse con King of Scars. Pubblicato all'inizio di quest'anno, il libro ha iniziato un'altra duologia, questa volta concentrandosi su Nikolai Lantsov, che è stato introdotto in Siege e Storm. Se la serie Netflix avrà successo, anche questo romanzo potrebbe essere portato sul piccolo schermo.

Via Deadline