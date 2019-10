Non resta che aspettare che Star Wars: L'Ascesa di Skywalker uscirà nei cinema italiani, il prossimo fatidico 18 dicembre , per un Natale anticipato dedicato a tutti i fan della saga di Star Wars !

Dopo aver saputo che Frik è in grado di riprogammare i droidi e dopo aver visto C-3PO con gli occhi rossi nello speciale trailer mostrato al D23 Expo Disney , non resta che fare 2+2 e domandarsi come il droide dorato finirà sul pianeta ghiacciato di Kijimi e perché - con tutta probabilità - verrà riprogrammato da Frik.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok