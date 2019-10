Cinema

Il personaggio di Robin potrebbe apparire nella nuova trilogia di Batman diretta da Matt Reeves. Timothée Chalamet ha parlato della possibilità di interpretare il giovane supereroe sul grande schermo.

The Batman è il nuovo film dedicato al Cavaliere Oscuro, diretto da Matt Reeves e con Robert Pattinson nei panni del protagonista. Ora, i primi nomi per i ruoli del Commissario Gordon e dell'Enigmista, si sta facendo strada la possibilità di vedere nel film un altro celebre personaggio tratto dai fumetti DC.

Stando a quanto riportato da Mark Hughes di Forbes, il regista starebbe pensando di includere anche un giovane Dick Grayson, noto per essere il primo Robin, storica spalla di Batman (già vista sul grande schermo in Batman Forever e Batman & Robin, di Joel Schumacher).

Ma non solo: l'attore Timothée Chalamet (Chiamami col tuo nome) ha svelato nel corso di un'intervista con Variety per The King, che Robin è da sempre stato il suo personaggio preferito.

Ci sono cresciuto, potete anche chiederlo a mia mamma che è qui, quando avevo cinque anni le persone in ascensore mi chiedevano: 'Come ti chiami?' E io rispondevo Robin. Ultimamente nessun regista ha inserito Robin in un film. Zack Snyder lo ha fatto ma si è trattato di un flashback di appena tre secondi, non so nemmeno di quale Robin stessero parlando, visto che forse hanno deciso di lasciar perdere considerando la drammaticità della cosa. Io... diciamo che non sono contrario a quegli universi.

L'attore ha anche speso due parole circa la portata epica del progetto:

Credo che sarà fantastico, dico davvero. Greg Fraser, il direttore della fotografia australiano, ha lavorato a Dune e lavorerà anche al nuovo Batman, quindi sarà favoloso. So semplicemente che sarà un film fresco, anche se non so quale direzione prenderà, sento che sarà qualcosa di nuovo e davvero forte.

Attenzione, però: sempre in base alle voci di corridoio, il debutto del Ragazzo Meraviglia nella Gotham City di Matt Reeves potrebbe avvenire in un secondo (o terzo) capitolo dedicato alla saga dell'Uomo Pipistrello, visto e considerato anche che The Batman dovrebbe narrare le gesta di un giovane Bruce Wayne, nei primi anni di lotta al crimine (con un accenno particolare alle sue abilità da detective).

The Batman arriverà in ogni caso nelle sale cinematografiche americane il 25 giugno 2021.